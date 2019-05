Najljepši piknik u gradu oduševio brojne poznate

Jedan od najiščekivanijih događaja na otvorenome započeo je jučer u skrivenom dvorištu u središtu Zagreba. Početak vikenda obilježilo je otvorenje Staropramen piknika – najljepšeg piknika u Zagrebu koji je oduševio brojne posjetitelje, a ove godine donosi pregršt iznenađenja.

Omiljeni piknik trajat će do 26. svibnja, a svakog dana donosi odlične koncerte uz slasne zalogaje i osvježavajuće pivo. U prekrasnoj atmosferi zelenog parka, uređenog za ugodno afterwork druženje s prijateljima, uživali su Amar Bukvić, Iva Šulentić, Nevena Rendeli Vejzović, Korana Gvozdić, Damir Kedžo, Vlaho Arbulić, Petra Kurtela, Ana Strizić, Petra Dugandžić, Ana Maras Harmander, Lara Antić, Nika Turković, Manuela Svorcan, Boris Kovaček, Darko Janeš i mnogi drugi.

Da je piknik postao sad već kultni događaj koji se iščekuje cijele godine, pokazala je brojna publika, koja je ne otvorenju uživala u poznatim hitovima Ljetnog kina. Nakon što su isprobali slasne burgere uz zvuke Ante Gelo banda, kako se spuštala noć i palile lampice, ugođaj u jednom od najljepših gradskih parkova bio je idealna pozornica za nastup banda koji je rasplesao posjetitelje. Dobre atmosfere i zabave ne nedostaje kad je u pitanju Staropramen piknik, a nastavit će se i tijekom vikenda jer u subotu 18. svibnja nastupa Saša Lozar, a samo dan kasnije u nedjelju, posjetitelji će uživati u moćnom glasu i odličnom nastupu Nikole Marjanovića. No, zabava tu ne prestaje jer piknik traje sve do nedjelje 26. svibnja, a svaki dan gosti će uživati u koncertima sjajnih glazbenika jer nastupaju: Zsa Zsa, Luce, Dino Jelusić, Matija Cvek, Damir Kedžo, Vlaho Arbulić i Nika Turković. Za one koji više vole opušteniju atmosferu, piknik je pripremio afterwork program u popodnevnim satima kad se na pozornici očekuju mladi glazbenici koji će u akustičnoj verziji izvoditi popularne covere. Možda najzabavniji piknik do sad garantira sjajan glazbeni program koji savršeno nadopunjuje potpuni doživljaj Staropramen piva.

No, u konceptu uživanja i druženja s najmilijima i prijateljima, hrana je nezaobilazna u što će se najbolje uvjeriti posjetitelji piknika. Ove godine se na pikniku jede burger koji je proglašen najboljim hrvatskim burgerom – Mason burger. U čemu je tajna, otkrit će svi koji do 26. svibnja posjete piknik u skrivenoj zelenoj oazi u središtu grada. Skriven od pogleda, gužve i uređen za opušteno druženje i najbolje proljetne trenutke, ovaj je piknik savršeno mjesto za bijeg od obaveza i za uživanje u hrani, pivu, glazbi i odličnoj atmosferi. Originalna zabava na travi, uz dekicu, klupe, pletene košare, lampice i svijeće najbolji je način za proslaviti proljeće i posebne trenutke stvorene za uživanje.

Najduži piknik u gradu svakog će dana do 26. svibnja otvoriti svoja vrata u poslijepodnevnim satima i ponuditi zabavu do kasno u noć uz koncerte sjajnih bandova i glazbenika. Vikendom druženje počinje već u podne, a radnim danima od 15 sati do ponoći.