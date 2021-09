Na njihovim koncertima atmosfera je opuštena, a svojim mediteranskim šarmom osvojili su publiku

Otkad su se prvi put zajedno pojavili na pozornici, Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Marko Pecotić i Filip Hozjak, koji čine 4 tenora, uvrstili su se među najtraženije izvođača na domaćoj glazbenoj sceni te uvijek iznova oduševljavaju svojim izvedbama talijanskih kancona, domaćih i svjetskih standarda, opernih arija te svojim autorskih pjesama. Na njihovim koncertima vlada opuštena atmosfera, a svojim mediteranskim šarmom i humorom lako osvajaju srca publike, posebno šibenske, za koju jedan od četvorice, Đani Stipanićev, kaže da postoji stvarna kemija između nje i kvarteta Tenora. I to od samog početka kada su joj se 2016. godine predstavili s ‘Grande amore’. A sada joj se vraćaju na Tvrđavi sv. Mihovila s još jednim u nizu rasprodanim koncertom.

Foto: Promo

“Činjenica jest da je koncert rasprodan puna dva tjedna ranije, no ima nešto i u smanjenom kapacitetu Mihovila zbog COVID-19, kao i u našim domaćinima, vrsnoj, staroj, dobroj šibenskoj narodnoj glazbi koja tradicionalno, godišnje svojim sugrađanima poklanja ovakav koncert”, kaže nam Stipaničev, koji se u glazbenom svijetu istaknuo svojim vokalnim sposobnostima i glumačkim talentom. Srca svojih obožavatelja osvojio je raskošnim glasom kojim obogaćuje dalmatinske klasike i domaće standarde. Kaže, očajan je osjećaj bio prošle godini kada je, kao i brojni drugi, bio primoran obustaviti “svoj posao, životni poziv i misiju na Zemlji”. “Nije bilo lako čekati sve te silne mjesece da se ponovno steknu kakvi-takvi uvjeti za sigurno održavanje koncerata. No, ipak smo se pojavili nekoliko puta pred našom publikom te s njom zajedno uživali u čarobnoj interakciji pozornice i gledateljstva”, kaže misleći na otvorenu pozornicu Lisinskog na koju su se popeli u lipnju.

Foto: Igor Kelčec

No, unatoč svemu, Stipaničev, kao ni ostali tenori, nisu pretjerano zadovoljni brojem koncerata jer su otvorene pozornice od polovice srpnja bile zatvorene. A do tada su, kaže, hvala Bogu, mogli uživati u Lisinskom, Varaždinu, Sutivanu, Bakru, Solinu, Jelsi, ali i u Sinju na koncertu za slavodobitnika Alke. A na pitanje je li ga strah hoće li se nakon svega ponovno na jesen zatvoriti, odgovara da nije jer “ljudi mogu birati besplatno se cijepiti ili testirati te tako biti dijelom nekih lijepih glazbenih priča”. A dugogodišnji član klape Iskon i „vlasnik” velikog hita „Samo ljubav ostaje”, koji je otpjevao za najavnu špicu serije “Larin izbor”, i pjesama „Još ne mogu pristat volit” i „Dobra večer, prijatelji” koje su oduševile obožavatelje, koronakrizu je iskoristio za kućanske poslove i sport. “Zbližio sam se s obitelji više nego ikad...i ne bih to mijenjao ni za što na svijetu”, kaže emotivno Marko Pecotić Peco (43).

Foto: Igor Kelčec

A povratku u Šibenik iznimno se veseli, pogotovo nakon što su upravo ondje nedavno dobili i prvu nagradu publike za pjesmu “Noćas te sanjam, majko”. “’Noćas te sanjam, majko’ trebala bi biti himna i zahvala svim majkama, i nadamo se da će to i postati, ne zbog nas nego zbog njih jer ih se premalo veliča u pjesmama, već ih se uglavnom sažalijeva”, kaže Peco, koji smatra da su im nagrade samo potvrda da su na dobrom putu. No, naravno, ipak im je važnije što publika misli, a to su saznali nakon što su u pet godina osvojili čak četiri 1. nagrade publike.

A brojne nagrade i koncerti neminovno donose i brojne anegdote s publikom, o kojima nam je pričao Filip Hozjak (31). “Naravno, događale su se svakakve anegdote, ali jedna od najdražih mi je trud jedne gospođe iz okolice Rijeke, koja je zaustavila koncert kako bi nam poklonila majice s otisnutom našom fotografijom”, ispričao nam je Hozjak.

Foto: Igor Kelčec

Svatko od njih ima svoju dozu šarma, kaže, a priznaje da im na koncertima prevladava ženska publika. “Što nam, naravno, imponira, ali pitanje je li to zbog glasa ili stasa”, šali se Hozjak koji je glazbenu školu polazio u Varaždinu, a studij pjevanja nastavio u Grazu te potom diplomirao na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, u čijem HNK trenutačno radi. “Svi imamo dijagnozu ‘prvog tenora’, odnosno svi smo lideri... ali vidimo da je projekt 4 tenora sam za sebe veći od svih nas ponaosob i tako se onda usklađujemo”, komentirao je potom Peco. A koliko i u čemu se razlikuju, opisao nam je Vladimir Garić (44) iz splitske klape Cambi.

“Razlike se očituju u našim karakterima. Peco je, recimo, veseljak, uvijek napravi atmosferu. Đani je najiskusniji, uvijek zna što treba napraviti u pravom trenutku. Filip je u ovo kratko vrijeme razvio svoje vokalne i scenske alate toliko da je to neprepoznatljivo u odnosu na vrijeme kad je došao u 4 tenora”, kazao nam je Garić. A zajedno ih veže, naravno, ljubav prema glazbi i, kako je opisao, predivan osjećaj kada im se glasovi spoje i stvore fuziju. Multitalentirani tenor član je HNK Split, u klapi se istaknuo kao prvi tenor, a briljirao je i u kazalištu. Osim toga, veliki je ljubitelj i rock-glazbe, a svirao je i u blues bandu. A što nam spremaju do kraja godine?

“Želja nam je za kraj godine snimiti božićnu pjesmu, a iduće godine pripremiti koncert sa Zagrebačkom filharmonijom. Svakako je i jedan od ciljeva završiti snimanje autorskog albuma te nastup u Dubrovniku sa simfonijskim orkestrom, koji je već u pripremi”, najavljuje Hozjak. Svojim nastupima od Dubrovnika, Splita, Zadra, Rijeke, Zagreba do Ljubljane nevjerojatnom su lakoćom punili dvorane i iznova potvrdili da su u samom vrhu glazbene scene.