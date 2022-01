Na komemoraciji Akiju Rahimovskom supruga Marija Petrekovića nehotice otkrila sretnu vijest

Glumac i komičar Mario Petreković (49) prisustvovao je komemoraciji za Akija Rahimovskog u Maloj dvorani Lisinski na koji je stigao u društvu supruge Aleksandre Kramberger.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Mario i Aleksandra ponosni su roditelji 1,5 godišnje djevojčice Marle, a uskoro će njihova obitelj postati bogatija za još jednog člana. Naime, tijekom komemoracije mnogi su mogli primijetiti trudnički trbuščić zgodne stomatologinje koji je dodatno naglasila crna pripijena haljina.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Koliko uživa u očinskoj ulozi Mario je otkrio svojedobno i u intervjuu za Večernji list. - Mogu slobodno reći da sam s očinstvom postao bogat čovjek. Promijenilo je prioritete i fokus je na razvoju i posvećenosti djetetu i obitelji u svim segmentima, mislim, ništa novoga što niste i od drugih očeva i roditelja do sad niste čuli.. Ako me je promijenilo, to je samo na bolje, definitivno - istaknuo je Petreković. Njegova kći Marla na svijet je stigla u kolovozu 2020. godine, a prije nego li su zasnovali obitelj Mario i Aleksandra u vezi su bili dvije godine.

