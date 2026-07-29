Četiri žene optužile su glumca Jareda Leta za seksualno nasilje

Četiri žene optužile su američkog glumca i frontmena grupe Thirty Seconds to Mars Jareda Leta za seksualno nasilje, tvrdeći da su se neki od navodnih incidenata dogodili dok su još bile maloljetne. Njihove priče dio su novog BBC-jevog dokumentarca „Jared Leto: Hollywood's Dark Secret“, u kojem je ukupno deset žena govorilo o svojim iskustvima s poznatim glumcem, a njih devet prvi je put javno iznijelo svoje optužbe. Jedna od žena tvrdi da ju je Leto seksualno napao u kupaonici motela kada je imala 17 godina. Druga navodi da joj je, kada je imala 19 godina, prijetio seksualnim napadom nakon što su neočekivano ostali sami u hotelskoj sobi. Treća žena ispričala je da je sa 17 godina s Letom imala spolni odnos u Kaliforniji, gdje je dob pristanka na spolni odnos 18 godina. Prema njezinim riječima, Leto je navodno bez posebne reakcije primio njezino spominjanje zakonske granice. Četvrta žena opisala je, kako tvrdi, situaciju u kojoj ju je Leto postupno vrbovao dok je imala 16 godina. Navodi da joj je tada uputio niz seksualno eksplicitnih telefonskih poziva te da joj je barem jednom prilikom predložio da stupe u spolni odnos.

Nakon toga, tvrdi, dobila je sporazum o povjerljivosti kojim bi joj bilo onemogućeno javno govoriti o njihovom odnosu. BBC je imao uvid u dokument, no žena ga je odbila potpisati. Još četiri žene tvrde da su tijekom tinejdžerskih godina primale neobične i seksualno eksplicitne telefonske pozive od Leta. Jedna od njih prisjetila se i događaja kada je imala 14 godina. Prema njezinu iskazu, Leto je nakon potpisivanja autograma iznio lascivnu opasku o njezinim grudima, a potom naredio zaštitaru da je odvede iza pozornice na glazbenom festivalu. Kada je njezina majka reagirala i suočila se s glumcem, on je, prema navodima, ponovio isti komentar. Žene koje su razgovarale s BBC-jem tvrde da su s Letom dolazile u kontakt između 2002. i 2016. godine, kada je glumac bio u 30-im i 40-im godinama. „To je bilo prije 25 godina… izvukao se s tim“, rekla je jedna od žena koje su ga optužile.

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BBC navodi kako je dio njihovih priča provjerio razgovorima s prijateljima i članovima obitelji kojima su žene u vrijeme navodnih događaja govorile o svojim iskustvima. U pojedinim slučajevima novinari su imali uvid i u fotografije i poruke koje, kako navode, podupiru njihove iskaze. O ponašanju Jareda Leta prema mladim djevojkama govorila su i dvojica muškaraca koji su godinama radili s njegovim bendom Thirty Seconds to Mars. Ispričali su kako je među osobljem postojala nelagoda zbog njegova odnosa prema tinejdžericama koje je, prema njihovim riječima, znao pozivati iza pozornice u svoju garderobu ili u kuću u kojoj je snimao glazbu. „Mislim da su svi smatrali da je razlika u godinama bila prevelika“, rekao je jedan od njih. BBC je pokušao dobiti komentar Jareda Leta na iznesene optužbe, no glumac na njih nije odgovorio. Leto je od 1990-ih jedno od poznatijih imena Hollywooda, a 2014. godine osvojio je Oscara za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu „Dallas Buyers Club“. Poznat je i po ulogama u filmovima „Klub boraca“, „Blade Runner 2049“ i „Odred otpisanih“, a nedavno je glumio i u filmu „Masters of the Universe“.

Optužbe na račun Leta pojavljuju se u javnosti već godinama. BBC navodi da je pronašao više od 120 zasebnih optužbi objavljenih na internetu koje se odnose na njegovo ponašanje prema ženama, među kojima su i navodi o događajima iz ranijih godina. Prošle godine slučaj je ponovno privukao pažnju javnosti nakon što je DJ-ica iz Los Angelesa Allie Teilz na društvenim mrežama tvrdila da ju je Leto seksualno napao kada je imala 17 godina. Nakon njezina istupa javile su se i druge žene sa sličnim optužbama. Devet žena prošle je godine Leta također optužilo za seksualno neprimjereno ponašanje u tekstu američkog medija Air Mail. Jared Leto ranije je negirao sve optužbe koje su mu upućene.