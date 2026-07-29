Marija Šerifović snimila dramu na ljetovanju u Hrvatskoj, majka držala lonce i vikala: 'Joj, drži ga!'

Poznata srpska pjevačica i pobjednica Eurosonga 2007. godine Marija Šerifović ovoga je ljeta velike pozornice nakratko zamijenila znatno mirnijim ritmom. Slobodne dane odlučila je provesti na moru, a djelić obiteljskog odmora ponovno je podijelila sa svojim brojnim pratiteljima na YouTubeu. Na putovanje nije krenula sama. Društvo su joj pravili majka Verica Šerifović i sin Mario, a obitelj je nekoliko dana provela na unajmljenoj jedrilici, ploveći od otoka do otoka i istražujući uvale duž Jadrana. Nakon boravka na crnogorskoj obali nastavili su prema Hrvatskoj, a Marija je kamerom zabilježila brojne trenutke s njihova ljetovanja – od bezbrižnog uživanja na moru do situacija koje nisu išle baš prema planu.

Pjevačica, koja je naviknuta da je publika prepoznaje gotovo gdje god se pojavi, ni na odmoru nije mogla potpuno pobjeći od pozornosti. Ipak, glavni cilj putovanja bio je odmor od poslovnih obveza, koncerata i užurbanog rasporeda te što više vremena provedenog s obitelji, osobito sa sinom Marijem. Idiličnu plovidbu u jednom je trenutku, međutim, prekinulo naglo pogoršanje vremena. More se uzburkalo, jaki udari vjetra počeli su ljuljati jedrilicu, a predmeti u unutrašnjosti broda počeli su se pomicati i padati. Kamera je pritom zabilježila i urnebesnu, ali za Vericu ne baš bezbrižnu situaciju. Dok je Marijina majka u brodskoj kuhinji pripremala ručak, jedrilica se sve snažnije naginjala. Verica se pokušavala održati na nogama i istodobno sačuvati ručak, dok je njezina kći cijeli prizor promatrala sa smiješkom. "Ima li prpe, baba?", dobacila joj je Marija.

Sjećate se ovog para iz 'Big Brothera'? U sretnom su braku već 14 godina, evo čime se bave

Verica se, međutim, nije dala omesti. Dok je jednom rukom pokušavala zadržati posuđe i lonac na mjestu, najviše ju je brinulo je li mali Mario na sigurnom. "Pa ja držim lonac, da dijete ima što jesti. Joj Marija, drži ga", povikala je zabrinuta baka. Situacija se ubrzo smirila, a ono što je u prvom trenutku izgledalo kao prava mala drama na moru na kraju je postalo još jedna anegdota s obiteljskog ljetovanja. Upravo su takvi spontani trenuci ono što Marijini pratitelji već godinama vole u njezinim vlogovima. Umjesto pomno režiranih i savršenih prizora, pjevačica često pokazuje svakodnevicu onakvom kakva doista jest, uz puno humora i prepoznatljiva prepucavanja s majkom.

Njihov odmor, inače, nije prošao bez još jedne manje neugodnosti. Prije dolaska u Hrvatsku Mario se tijekom boravka u Crnoj Gori ozlijedio nakon pada pa su s njim otišli na pregled u bolnicu u Risnu. Marija je poslije objasnila da je dječak bio na rendgenskom pregledu te naglasila da je, srećom, sve bilo u redu. Otkako je postala majka, upravo je Mario jedna od najvažnijih tema Marijinih vlogova i objava na društvenim mrežama. Pjevačica je sina dobila početkom prosinca 2023. godine uz pomoć surogat-majke, a dječak je rođen u Los Angelesu. Šerifović je poslije otvoreno govorila o dugom putu do majčinstva te otkrila kako je proces trajao oko dvije godine. U svibnju ove godine govorila je i o tome planira li ponovno postati majka. Tada je kazala kako u ovom trenutku ne planira drugo dijete, ali nije isključila mogućnost da se njezine želje u budućnosti promijene. O Mariju često govori s mnogo emocija, a više je puta istaknula koliko joj je majčinstvo promijenilo život.

Veliki preokret u ljubavi 'Gospodina Savršenog': Nakon što je potvrdila prekid, Anastasia objavila ovo

Veliku ulogu u njihovu svakodnevnom životu ima i baka Verica, poznata pjevačica narodne glazbe, čiji je odnos s Marijom godinama izvor brojnih duhovitih situacija pred kamerama. Marija je čak priznala da smatra kako je njezina majka bolja baka nego što je bila majka, a zajednički vlogovi najbolje pokazuju koliko su bliske. Tako je bilo i na ovom ljetovanju. Ono što je trebalo biti nekoliko potpuno mirnih dana na Jadranu donijelo je obitelji i nemirno more, posuđe koje leti po brodskoj kuhinji, Veričinu borbu za ručak i Marijin smijeh iza kamere. Umjesto savršenog odmora iz turističke razglednice, dobili su niz neplaniranih trenutaka koji će im vjerojatno ostati među najzabavnijim uspomenama s ovogodišnjeg ljeta.

**Uz korištenje AI-ja