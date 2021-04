Na crvenom tepihu pratilo ju je osiguranje kao nikoga dosad, poznato je i zašto

Glumicu Zendayu primijetili su svi na 93. dodjeli Oscara u dugoj žutoj jedinstvenoj haljini s potpisom Pierpaola Picciolija, kreativnog direktora kuće Valentino koji je haljini tijekom izrade posvetio više od 300 sati, piše WWD. Raspuštene kose i u sandalama koračala je crvenim tepihom, a njezin vrat krasila je raskošna ogrlica koja je posebno krala pažnju.

Zbog skupocjenih 138-karatnih dijamanata iz Bvlagrijeve kolekcije Magnifica koja će biti predstavljena ovog ljeta osiguranje ju je cijelo vrijeme pratilo svakim korakom kako ne bi nestao nijedan dijamant čija se vrijednost procjenjuje na gotovo šest milijuna dolara.

Fanovi diljem svijeta oduševljeni su pojavom mlade glumice na jučerašnjoj dodjeli gdje je bila prezenterica, kao i glumci Brad Pitt te Joacquin Phoenix. Zbog uloge u HBO-ovoj uspješnici "Euphoria" nagrađena je brojnim nagradama, a najveća je od njih Emmy za najboju glumicu u dramskoj seriji te Satellite Awards koji joj je dodijeljen za najbolju glumicu.

Dugoočekivani nastavak HBO-ove uspješnice “Euphoria”, koja se može pohvaliti brojnim nagradama nakon samo jedne sezone, konačno stiže nakon gotovo dvije godine nenamjerne pauze zbog pandemije, koja je zaustavila produkciju. Otkako je 2019. godine završila prva i jedina sezona, fanovi su ostali pod dojmom američke adaptacije izraelske serije koja prati grupu srednjoškolaca koji navigiraju iskušenja u burnim tinejdžerskim godinama, a susreću se s prvim ljubavima, problemima vlastitog identiteta, seksom i drogama.

Foto: POOL/Reuters/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL 93rd Academy Awards Zendaya arrives to the Oscars red carpet for the 93rd Academy Awards in Los Angeles, California, U.S., April 25, 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS POOL

Zbog radnje prožete kompleksnim pričama glavnih likova serija je ubrzo poprimila kontroverzan odjek među kritičarima. Prema posljednjim informacijama, snimanje druge sezone već je počelo, a kako bi kreatori nakratko primirili fanove u neizvjesnom periodu, krajem prošle i početkom ove godine objavili su dvije “bridge” epizode kao svojevrsne specijale. Za ostatak će se morati strpjeti do kraja ove godine kada bi, prema pisanjima stranih medija, trebalo početi prikazivanje, ali HBO nagađanja još uvijek nije potvrdio.

