Monica Bellucci (58) ne prestaje oduševljavati prirodnim izgledom: 'Jako lijepa dama koja prekrasno stari'

Talijanska glumica Monica Bellucci (58) godinama slovi za jednu od najljepših žena svijeta i oduševljava svojim izgledom i prirodnom ljepotom. Sada se na Instagramu pojavila snimka njezinog gostovanja u francuskoj emisiji Passage des arts, a obožavatelje je oduševilo elegantno i prirodno izdanje slavne glumice.

Monica je u emisiju stigla u crnoj kombinaciji koju je upotpunila zlatnim nakitom. Oči je naglasila tamnim make-upom dok je na ostatku lica imala tek minimalno šminke, a pratiteljima nije trebalo dugo da joj uputu brojne komplimente na račun izgleda i dostojanstvenog starenja.

"Jako lijepa dama koja prekrasno stari", "Veličanstvena i lijepa žena", "Nježna, smirena, prirodna, blaga, unikatna žena", "Monica, ti si dragocjena i prekrasna žena", ''Diva'', ''Kakva elegancija'', ''Wow'', ''Ljepotica'', ''Tako se stari'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, glumica je nedavno progovorila o starenju, vježbanju i dijetama. Monica je priznala da ne voli rigorozne dijete i treninge, a povremeno ode na pilates. Kada to zahtjeva uloga, onda vježba redovito i regulira prehranu, no nikada ne pretjeruje, sve u granicama normale.

-Stvarno se ne opterećujem, uvijek sam bila žena s oblinama, nikada jako mršava, takva sam prirodno. Želim ostarjeti na normalan način, a kada imaš 50 ili 60 godina, nemaš iste potrebe kao kada si imao 20. Promijeniš se, dobiješ dijete i perspektiva ti se mijenja, ti odlaziš na drugo mjesto- rekla je glumica pa otkrila kako smatra da se ljudi moraju pomiriti sa starenjem.

- Postoji mnogo različitih trenutaka u životu. Kad si jako mlad, imaš ono što u Francuskoj zovu 'la beauté du diable', ljepotu đavola, koja je sasvim prirodna, to je ljepota mladosti, ljepota biološkog trenutka u tvom životu. No, život ide dalje. Naš izgled stari i s time se moramo pomiriti, tu ne možemo ništa učiniti. No, u isto vrijeme imamo sreće jer ako ostarimo, znači da imamo dug život. Kako tijelo ide stari, naša duša raste- dodala je Monica.

Inače, prije glumačke karijere Monica je izgradila manekensku karijeru koju je započela sa 16 godina. Prvi modni angažman bio joj je za talijansku modnu kuću Dolce & Gabbana s kojom surađuje i danas, a potom je u New Yorku i Parizu nosila revije za druge velike dizajnere.

