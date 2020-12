Moglo bi vas iznenaditi: Ovaj kućanski posao kraljica zahtijeva da sama obavi

Ugledni magazin Forbes jednom je objavio kako je kraljica Elizabeta u svom životu zaposlila više od tisuću sluga kako bi joj pomogli oko svega, od organizacije raznih kraljevskih događanja do kućanskih poslova, čišćenja i pripremanja hrane. No, iako bi možda to značilo da se kraljica više nikad ne treba brinuti oko kućanskih poslova, bivši osobni sluga kraljice Elizabete, Paul Burrell, u jednom je podcastu otkrio kako ona ipak voli sama obaviti jedan kućanski posao koji mnogi ne vole.

Naime, kraljica svake godine na ljetovanju s obitelji koji je na škotskom imanju Balmoral, često voli sama oprati prljavo posuđe nakon obroka.

"Ona voli ići na izlete, a hranu joj pripremamo mi. Ali zato voli sama 'srediti' posuđe. Navuče gumene rukavice i spretno ga pere, dok ga pomoćnica briše suhom krpom", kazao je njezin butler u razgovoru, a dodao je i da kraljica jede samo manje obroke u danu.

"Ona ne jede božićnu večeru kao većina nas, koji natrpamo tanjure dok nisu toliko puni da jedva vidimo druge članove obitelji za blagdanskim stolom", rekao je 62-godišnji Paul koji je u kraljevskoj obitelji počeo raditi još kao 18-godišnjak, a 1987. postao je osobni sluga princeze Diane sve do njezine smrti.