Mnogi je se još sjećaju po sjajnom nastupu u 'Supertalentu', a evo što danas radi bivša natjecateljica

Mlada glazbenica Petra Antolić iza sebe ima niz pjesama, a posljednju je objavila ovog proljeća i nosi naziv "Srce valova". Ova pjesma nastala je kao produkt nesretne zaljubljenosti, a Petra je objavila i spot na kojem je radila s Doringom. Za svoje pjesme sama piše tekstove i glazbu, a inspiraciju pronalazi u prirodi, ljudima, odnosima i realnosti koja je okružuje. Za jednu pjesmu treba joj relativno malo vremena, nekad sat ili dva, a nekad nekoliko dana.

- Kada krenem pisati, pustim inspiraciji da me vodi i onda se dogodi upravo to da tijek pjesme pronađe put do mog srca i nastane pjesma - kaže glazbenica koja kao glavni motiv u svom stvaranju ističe ljubav u svakom smislu.

Početak jeseni za Petru donosi nova velika uzbuđenja jer priprema i svoj prvi album na kojem će se naći njezine pjesme, ali i jedna obrada.

Mnogi se Petre mogu sjetiti i po njezinom nastupu u showu "Supertalent" prije 13 godina, a ona se tog razdoblja sjeća po velikoj podršci koju je imala.

- Najveći dar koji sam dobila kroz to iskustvo jesu ljudi koji su mi se javljali s predivnim riječima podrške i riječima kojima su mi dali do znanja da su ih duboko taknule moje izvedbe - prisjetila se tog razdoblja.

Svoj glazbeni put Antolić je započela uz bend i nastavila kroz autorski rad, a ovaj prijelaz njoj je došao prirodno.

- Jedno ne isključuje drugo, ali tako je bilo kod mene. Počela sam pisati 2011. i da, zapravo došlo je prirodno. Glazbeno sam obrazovana, ali što se skladanja tiče, nisam tu puno učila osim upoznavajući sebe dok sjedim za klavirom ili tražim način da se izrazim. Poznavajući harmoniju, solfeggio, klavir, violinu i slušajući kvalitetnu i inspirativnu glazbu otkrila sam jedan svijet pisanja kroz to znanje i iskustvo - kaže pjevačica i autorica koja dolazi iz glazbene obitelji. Naime, njezin otac vezan je uz duhovnu glazbu, a pjevački talent naslijedila je i od bake. Njezina majka autorica je i tekstova dviju pjesmama koje će se naći na njezinom albumu.

- Oduvijek sam osjećala da je glazba i pjevanje mjesto gdje najviše mogu dati drugome čovjeku - kaže glazbenica koja iza sebe ima i album duhovne glazbe.

- Mislim da svako biće u sebi ima i duhovni i materijalni svijet koji se isprepliću. Ja sam odabrala sada raditi svjetovnu glazbu. Kao glazbenica imam potrebu reći ono što mislim i osjećam. Nekada je duhovna glazba bila u fokusu, sada je svjetovna, ali ne osjećam se kao manje duhovno biće - kaže Petra te dodaje da bi se voljela okušati i na inozemnoj sceni. Osim toga ističe i da bi duet rado snimila s Dinom Jelusićem jer ga smatra jako inspirativnim. Antolić radi i kao vokalna trenerica u jednoj školi, no uz sve obaveze i područja na kojima je aktivna uspijeva pronaći i malo vremena za sebe koje voli provesti opuštajući se.

- Pišem i poeziju pa planiram objaviti i knjigu svojih pjesama. Jako volim i životinje, pa tako provodim više vremena sa svoje četiri prekrasne mace i pesekicom koje sam sve udomila i obožavam ih! - kaže Petra Antolić.

