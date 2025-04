MMA borkinja Matea Josipović u suzama napustila show: 'Ne mogu vjerovati'

VEČERA ZA 5

Lidija nastavila niz osvajanja maksimalnog broja bodova: 'Mi se ovdje ne natječemo nego se zabavljamo'

Oduševila me Lidija večerom, oduševila me svojim pristupom - spontana je, jednostavna je, vesela je. Mogu reći da su me svi oduševili i sad imam dilemu koja je večera bila najbolja,“ rekao je Zvonimir. Na kraju se ekipi pridružio tamburaški sastav 'Pratnja' pa je ekipa zaplesala i zapjevala