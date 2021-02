Misteriozna žena iz Lanine objave zaintrigirala pratitelje: 'Inbox će mi eksplodirati'

Pjevačica Lana Jurčević proteklog je vikenda na Instagramu objavila motivacijsku poruku koju je dobila od jedne drage osobe. Riječ je o navodnoj poruci Stevea Jobsa koji je progovorio o poslovnom uspjehu, ali i bolesti koja ga je zadesila.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Lana je poruku dobila od jedne poznate osobe koja je zaintrigirala njezine pratitelje no ona nije željela otkriti njezino ime. "Meni je to proslijedila jedna žena... Jedna kojoj se toliko divim, ali ne samo ja... Mnogi drugi. Jer ona je netko tko će se pamtiti generacijama i generacijama. Ona je stvarno jedna jedina. Posebna na svim levelima... I ne znam čime sam zaslužila da me se s vremena na vrijeme uopće sjeti", napisala je pjevačica.

Foto: Instagram

"Da dijeli sa mnom neke stvari... Nekad i nazove... Znam da ne priča s puno ljudi, ne pušta ih blizu. Vjerujte da sam se zapitala sto puta zašto baš ja, zašto meni? Ne znam odgovor, ali srce mi je uvijek kao kuća", dodala je Lana i ostala zatečena brojem upita koje je dobila u inbox.

"Je li moguće da vas toliko zanima njezino ime, inbox će mi eksplodirati... Nikad, ali nikad vam ne bi palo na pamet. Ni na prvu, ni na drugu, ni na treću... Nikad je ne biste spojili sa mnom, u tome i jest čar. Velika je. Za mene, najveća. Jednostavno, ne govorenjem tko je, naša ljubav ostaje čista i netaknuta", poručila je pjevačica.

Foto: Instagram