Ecija Ojdanić: Zacrnilo mi se i zamolila sam je da zove hitnu, ako padnem u nesvijest

Prije nekoliko godina glumica Ecija Ojdanić (50) počela je trčati nakon što je prestala pušiti i nije ni slutila tada kako će se zaljubiti u trčanje i sudjelovati na polumaratonima i maratonima. U trčanje se toliko zaljubila da čak u pauzama snimanja s frizurom i šminkom otrči svoju dionicu. Ovog je vikenda osvojila je drugo mjesto u kategoriji na Državnom prvenstvu u polumaratonu u Varaždinu. Utrka nije bila laka, ali odustajanje nije bila opcija za Eciju, a otkrila je i zašto.

- Netrkačima možda to nije lako shvatiti, ali, meni je puno ugodnije trčati 42 km, nego 21. Polumaraton je puno brži i eksplozivniji.

Još ako krene u 10 i 30, na 30 stupnjeva, još je manje sreća. Uvijek svoju utrku posvetim nekome. Da se nisam u srcu obvezala ovu utrku posvetiti nekome, vjerojatno bih odustala. Ali, ovako odustajanje nije bilo opcija. Uglavnom, bilo je prevruće, bilo je jako teško… Ali, svejedno, ponosna sam na svoje Sljemenaše, osvojili smo sve što smo mogli osvojiti. Ponosna na sebe, i svaki trening koji sam odradila tijekom vrućeg i radnog ljeta. Sve prepreke su preskočene. - napisala je glumica na Instagramu.

Zbog velike vrućine utrka je bila zahtjevna, a Ecija je ispričala i kako joj je bodrenje jedne trkačice bilo od velike pomoći u najtežim momentima utrke.

- Moram još malo o prekjučerašnjem podvigu na polumaratonu, pogotovo sad kad su stigle službene fotke. Na ovim fotografijama zorno se može vidjeti način preživljavanja na ovoj utrci. Na svakoj okrepi jedna čaša u sebe, druga čaša po sebi. A ono što se ne vidi na fotografijama, je savezništvo moje kolegice trkačice sa startnim brojem 144. Najtežih 15-ak km smo trčale u sličnom tempu, ona par koraka ispred mene. I to tijekom najteže dionice, između kukuruza, bez imalo hlada, na plus 30 stupnjeva. Ušla sam u njen ritam, i tako me, potpuno nesvjesno, vukla kroz te najteže dionice. Nismo puno razgovarale, samo smo u tišini trčale, i borile se za svaki kilometar. Negdje oko 16.-og kilometra, počela sam psovati. I vrućinu, i sebe, i onda je i moja tiha suputnica počela psovati .. i onda smo se počele smijati. I to je bila točka preokreta. - napisala je glumica i u nastavku otkrila što se sve dogodilo do kraja utrke.

- Nismo ni dalje puno pričale… samo smo se tu i tamo bodrile….ajmo, možeš ti to, ja njoj, pa ona meni. I tako sve do cilja. Negdje oko 17-og km mi se zacrnilo, i zamolila sam je da zove hitnu, ako padnem u nesvijest. Nisam pala u nesvijest. Uspjele smo doći do cilja, ona 19-ta, ja 20-ta od svih žena sveukupno. I druga u kategoriji, s vremenom od 1:40:46. Personal best. To savezništvo pamtit ću cijeli život. Eto, toliko od mene o ovoj utrci. A, sad, vraćanje na normalan život. Predstave, gostovanje, premijera predstave Ništa im neće bit’, život.. Do sljedećeg maratona - napisala je Ecija.

