Mirna Zidarić nakon odlaska s HRT-a progovorila o otpremnini i otkrila čime će se sada baviti

Mirna Zidarić je jedna od brojnih poznatih lica HRT-a koja su prihvatila otpremninu ponuđenu u sklopu opsežnog plana restrukturiranja ove javne televizijske kuće. Uz nju, otpremnine su prihvatili i Sunčica Findak, Zrinka Turalija, Robert Ferlin, Joso Krmpotić i drugi. Cilj ovog plana, koji je poduprt i od strane Vlade, jest smanjenje broja zaposlenih za otprilike trećinu do 2028. godine. Dugogodišnja sportska novinarka, poznata po praćenju teniskih turnira i Olimpijskih igara, od gledatelja se oprostila krajem veljače. U razgovoru za Story osvrnula se na svoju 30-godišnju karijeru na HRT-u i otkrila je koje planove ima za budućnost. Istaknula je kako njezin odlazak s HRT-a nije povezan s tim da joj je bio namijenjen otkaz i dodaje kako je ona osobno

iskazala interes za odlaskom nakon što su djelatnici dobili informaciju da na HRT-u slijedi reorganizacija te da će u prvom valu zaposlenicima koji su voljni otići isplatiti otpremnine. Odgovorila je i na pitanje koliko je teško bilo zatvoriti ovo poglavlje i donijeti odluku o odlasku.

-Ta se odluka dugo kuhala jer nakon 30 godina nastane zamor materijala i čovjek se zaželi novih izazova. Nisam željela dodatnih deset godina stagnirati, ponavljati iste radnje, okružena istim ljudima jer nije bilo naznaka da će se stakleni strop dati razbiti. Sada se hrabro bacam u nove poslovne izazove i vjerujem da će mi to dati novi životni poticaj. - rekla je Mirna za Story i komentirala je informacije o tome kako je njezina otpremnina navodno iznosila 90 tisuća eura. Zidarić kaže kako je to apsolutno netočna informacija i da je to višestruko premašen realan iznos.

- Oni koji to komentiraju ne znaju temeljnu razliku između bruto i neto iznosa. Čak i kada to raščlanimo, ne dolazimo do iznosa moje otpremnine jer nisam u rangu visoko plaćenih djelatnika. Jer da jesam, vjerojatno ne bih ni odlazila. Iznos je, naravno, poslovna tajna, ali zabrinjavajuća je količina neistina koja se plasira kao činjenica. Ne zato što me to posebno pogađa, nego zbog medijske i kulture informiranja te ophođenja općenito - poručuje sportska novinarka koja nakon odlaska s HRT-a prema zakonskim propisima ožujak koristi za godišnji odmor tijekom kojeg se priprema i za nove izazove, a mora se javiti i na burzu rada.

- Svakako je to jedna od stanica kojom ću morati proći u procesu otvaranja planiranog obrta - kaže Zidarić i otkriva poslovne planove za budućnost. - Planiram okušati se izvan zadanih okvira velikog sustava. Želim osnovati vlastiti obrt širokog spektra djelatnosti povezanih s televizijskom i video produkciju, kreiranjem sadržaja, moderiranjem konferencija i događaja. Možda pokrenuti podcast, pisati kolumne, uglavnom mnogo je kreativnih ideja - veli.