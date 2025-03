Igor Cukrov transformirao se u Jelenu Rozgu, ali u trećoj epizodi pobjedu je odnijela ova kandidatkinja

Treća epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je pozitivnu energiju, neočekivane transformacije i eksplozivnu kombinaciju zabave i emocija, a pobjedu je ovoga puta odnijela Mada Peršić, koja je utjelovila švedsku pjevačicu Lil Sis Noru i izvela zarazni hit 'I’m an Albatraoz'. „Novce ću donirati udruzi Hrabre njuške – to je udruga koja pomaže nezbrinutim životinjama, posebno macama, skuplja ih s ulice, liječi i udomljuje. Ja imam dvije mace iz te udruge“, poručila je Mada, a žiri nije štedio riječi hvale za njezin nastup.

„Što se tiče ove same pjevačice, ja ju inače ne pratim. Znao sam koja je pjesma, a ti si je, imam osjećaj, izvela još bolje nego ona“, zaključio je Enis, a jednako oduševljena bila je i Minea koja je dodala: „Mada me toliko zaokupila svojom pojavom da sam jednostavno uživala i proletjele su mi te sekunde. Što nam to radite danas? Ova emisija je čudo!“

Svoje dojmove nakon emisije podijelila je i sama Mada poručivši: „Na nastupu mi je bilo super, obožavam ovu pjesmu. Odmah mi je 'sjela' i odmah me fascinirala jer je to takav teatar apsurda. Jako sam zadovoljna komentarima žirija. Obožavam kad netko kaže da ga razveseljavam – to mi je važnije nego bodovi, ali je opet lijepo dobiti bodove jer onda možeš dati novac udruzi kojoj želiš. Pobjeda mi ogromno znači, ali još ljepše mi je to što sam mogla pomoći Hrabrim njuškama.“

Večer je otvorio Igor Cukrov, koji je u trećoj epizodi ponovo uskočio u štikle i transformirao se u Jelenu Rozgu s pjesmom 'Lavica'. Na probama je otkrio da mu je najteže bilo uhvatiti Jeleninu energiju, ženstvenost i senzualnost, ali vokalno je briljirao. Minea je kroz smijeh komentirala: „Ti si jedan ovako muškarac, ima te, i vrlo je teško tebi sakriti te tvoje muževne i muške atribute, tako da se za to nisi ni trudio.“ Goran se šaljivo nadovezao: „Ovakvu Jelenu ni Robert De Niro u filmu Lovac na jelene sigurno ne bi mogao uloviti.“

Svoju prvu mušku transformaciju odradila je Marcela Oroši, koja je oživjela legendarnog Massima s pjesmom 'Sjaj u tami'. Mario Roth bio je impresioniran: „Ono što je zapravo fascinantno kod tebe je to što si ti Massima imala i u tijelu i u vokalu. Imala si ga u svakoj noti, u svakoj riječi. Meni si bila maestralna.“

U muškoj ulozi prvi put se također našla i Stela Rade, koja se transformirala u pop zvijezdu Justina Timberlakea. „Uživam i mislim da je to poanta ovog nastupa – pleši, pjevaj, probaj skinuti taj vokal maksimalno“, rekla je Stela prije nastupa, a Enis nije skrivao svoje pozitivne dojmove: „Što je Jelena Rozga ovdje – to je Justin tamo u Americi. Jako si lijepo to izvela, jako lijepo i razigrano.“

S nevjerojatnom energijom i vrlo izazovnom koreografijom, Devin Juraj utjelovio je Teu Tairović s pjesmom 'Tea'. Goran mu je poručio: „Ovo je bilo zaista zabavno. Mislim da je tu dosegnuta izuzetna sličnost i glasovno, a ono što mi je još fascinantnije je da si ti u plesnom smislu zaista bio jedna trbušna plesačica. Fantastično, bravo!“

Pravu rock ‘n’ roll eksploziju donio je Domagoj Nižić, utjelovivši Micka Jaggera. Iako mu je pjevanje bilo lakši dio zadatka, koreografija je bila pravi izazov. „Ti si bio jako, jako dobar. Jako si zanimljiv pristup napravio našem divnom Micku Jaggeru. Nadam se da si i ti uživao jer ja jesam“, rekao je Goran.

Marko Bošnjak utjelovio je neponovljivog Zdravka Čolića, izvevši pjesmu 'Ti si mi u krvi', a njegov nastup Mario je komentirao riječima: „Marko, uživao sam večeras. Dobio si velikog Zdravka Čolića, jednu veliku pjesmu. Imao si sve ono što ovakva pjesma treba imati, a otpjevao si to na neki svoj specifičan način. Zaista sam uživao i nekako te najviše doživio u ovakvoj glazbi.“

Treću emisiju zatvorila je Meri Andraković, koja je donijela pravu latino eksploziju kao Shakira s pjesmom 'Soltero'. „Shakirini pokreti su teži od pjevanja, svi misle da je to lako, a zapravo je suprotno“, priznala je Meri. Nakon nastupa Mario je pohvalio njezinu energiju: „Meri, prelijepa si večeras. Dobili smo jednu tu latino energiju – zapravo sve ono što Shakira jest, ti si večeras nama prezentirala na ovoj pozornici.“ „Toliko ste svi ludilo danas da si ti evo začinila ovaj kraj na najljepši mogući način“, dodala je Minea.

Kandidati su još jednom dokazali da ova sezona nudi više od samih imitacija – nudi pravu glazbenu čaroliju, a što nas čeka u sljedećoj epizodi ne propustite doznati već iduću nedjelju u 20:15 na Novoj TV!