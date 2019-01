Mirna Berend iskreno: Ucjenjivali su me da im budem ljubavnica

Nakon dugo izbivanja iz javnosti voditeljica Mirna Berend dala je intervju za RTL-ov Exkluziv.

Iskreno je Berend progovorila o teškim životnim periodima, gubitku djeteta, o kolekciji nakita koji je osmislila te kozmetici koju radi, a pričala je iskreno i s kakvim se problemima i nemoralnim ponudama susretala tijekom voditeljske karijere. Berend je u intervju ispričala kako je godinama živjela s ocem koji je bolovao od Alzheimera i godinama nije znao tko je ona, a najbolnije iskustvo bio joj je gubitak djeteta.

- Čini mi se da kako mi nije bilo dozvoljeno biti majka jednom djetetu jer ja poznajem sebe i svoju beskrajnu ljubav te bih zasigurno bila fokusirana na svoju obitelj pa tako i na dijete - kaže Mirna.

I kroz karijeru je naišla na brojne probleme.

- Nema onog koji me nije zeznuo. Oni koji me nisu mogli imati, koji su htjeli biti na mom radnom mjestu, koji su me ucjenjivali da budem njihova ljubavnica - ispričala je iskreno.

Mirna je mir i sreću sada pronašla u rodnoj Petrinji gdje je kupila kuću i ima svoj vrt i posvetila se izradi nakita i kozmetike.

