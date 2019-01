Milanka Opačić o najdramatičnijem iskustvu s kćeri: 'Htjele su je pretući'

Bivša SDP-ova zastupnica Milanka Opačić, odlučila je pred kamerama Nove TV za emisiju inMagazin otvoreno progovoriti o odnosu sa svojom kćeri Lanom, koju je posvojila kada je imala 3 godine.

- Lana je dobro dijete koje je izraslo u prekrasnu curu. Naravno da ima svoje faze koje su nekad dobre, nekad loše, pubertet trese na sve strane, hormoni tresu na sve strane. Ako netko kaže da je sve divno i krasno u odnosu majke i kćeri, laže - kroz smijeh je zaključila političarka.

Lana danas ima 18 godina te se u emisiji pridružila majci i rekla da misli da zbog toga što provode mnogo vremena zajedno već nalikuju psihički i fizički. Dodala je i da je da njezina majka nije prestroga, ali joj ni ne popušta previše.

Milanka je priznala da su ona i Lana proživjele jedno izrazito dramatično iskustvo koje uključuje društvene mreže.

- Imali smo jednu situaciju kada je otvorila Facebook i preko njega su se u školi organizirale da će je pretući. Na svu sreću, kako sam ja radila posao u kojem sam stalno govorila o zlostavljanoj djeci, o djeci na internetu, ona je tu bila visoko educirana. Kad mi je sve to rekla, ja sam pokrenula cijeli sustav... Uspjeli smo razgovorima nekako sve to zaustaviti. To je bilo jedna od najtraumatičnijih iskustava koje smo prošle zajedno...- otvoreno je rekla Opačić.

