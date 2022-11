Mirela Forić otkrila kada je bila najponosnija na supruga: Pomislila sam, Bože ja to nikad ne bih mogla

U nedjelju je u Hotelu Esplanade u Zagrebu održano svečano predstavljanje autobiografije legendarnog bivšeg kapetana hrvatske reprezentacije, Darija Srne. Uz njega je kao i u svakom važnom trenutku tijekom njegove karijere, bila supruga Mirela Forić Srna koja je otkrila u kojem je trenutku bila najponosnija na svog supruga s kojim ima dvoje djece.

- Najponosnija i najtužnija sam bila onog trena kad se odlučio vratiti u reprezentaciju i igrati utakmicu nakon što mu je umro otac. Bila sam toliko ponosna na njega, umiralo je sve u meni, mislila sam je li to ispravno ili ne, tako da su to bili specifični momenti. Bilo je tu puno momenata kad sam mislila - Bože, ja to nikada ne bih mogla. Evo stvarno iskreno, najiskrenije - ispričala je Mirala za IN Magazin. Lijepe riječi za svoju suprugu je imao i bivši reprezentativac naše nogometne reprezentacije.

- Za mene je moja supruga veliki heroj i ja sam s njom proživio puno lijepih trenutaka, a nažalost i loših koje nosi nogometni život i ona je cijelo vrijeme bila uz mene. Ona je moj heroj, moj zid, moja potpora i ja to jako cijenim, jako ju volim i hvala joj za to - rekao je Srna. Mirela je otkrila i što ju je privuklo kod supruga, ali priznala da ima i dana kad situacija nije idealna.

- Mislim da je on stvarno poseban čovjek i to sad govorim koliko uopće ja mogu o njemu nešto objektivno reći. Ne znam, mene ta njegova emotivnost, otvorenost, humor, pozitivnost istog trena privukla njemu. On je moj suprug i ima puno dana u godini kad mislim da bi ga mogla zadaviti - iskreno je rekla.