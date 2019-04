Milojko i Požgaj obračunali se zbog Milijane, ona od šoka pala u nesvijest

Ne smiruju se strasti u 'Parovima'. Aleksandar Požgaj bacio je oko na Milojkovu odabranicu Milijanu što se 74-godišnjaku nikako nije svidjelo. Dok se presvlačio u garderobi 'Parova', Božić je Milijani Bogdanović (21) obećao da će je zaštititi od Požgaja, koji je baš u tom trenutku ušao u garderobu, zbog čega ga je Milojko napao.

- Sklanjaj se, kako te nije sram! A ti, Milijana, nemaš što razgovarati s njom - poručio je Milojko. 35-godišnji Požgaj nije mu ostao dužan pa je uzvratio da Milijana nije njegovo vlasništvo.

Usred svađe Milijani je od šoka pozlilo. - Jao, vrti mi se u glavi. Nije mi dobro - viknula je stanarka, te su joj u pomoć pritekli Elvin Kadrić Kadra i Izabela Alijoski koji su joj donijeli vode i odveli je do kauča gdje je nepomično ležala neko vrijeme. U tom trenutku navodno je došlo i do fizičkog kontakta. - Nemoj me lupati po leđima - rekao je Požgaj dok je Božić negirao da ga je uopće dotaknuo.

Nakon što je Milijani pozlilo parovi su već počeli spekulirati je li uzrok nesvjestice stres ili je to znak trudnoće s obzirom da je prije nekoliko dana izjavila da želi bebu, piše Srbija danas.

