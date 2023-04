Milko nikako ne može zapamtiti ime odabranice: 'Moja Vesnica... A ti si Jasna? Ma dobro'

Svoje nade u istarski vikend polagao je i Milko koji se veselio vremenu koje će provesti sa svojom odabranicom. Milko i Jasna nastavili su svoje putovanje, a čini se da farmer nikako ne može zapamtiti ime svoje odabranice.

- Ja stavim rukice na glavu i kažem joj da mi je sad tu moja Vesnica - Jasna se nasmijala pa mu kazala da je često zove pogrešnim imenom, no to ju ne ljuti.

- A ti si Jasna? Ma dobro...to su srodna imena, Vesna, Jasna, bunim ja to - rekao je Milko.

- On malo brka imena, ali dobro. Ne vrijeđa me - tvrdi Jasna, a priznala je i kako joj baš nije jasan njihov odnos.

- Dok smo išli nas dvoje kao par, shvatila sam da je sa mnom jedna osoba, a s drugima, u društvu drugačiji. Nije mi jasan, voljela bi da se to sve malo kristalizira - objasnila je kandidatkinja,

Milko je rekao kako iskrenost još nije došla do izražaja.

- Trebat će malo još vremena da ta iskrenost bude dosljedna - komentirao je Milko.

Milko i Jasna uživali su u jučerašnjoj epizodi u šetnji i nježnostima. ''Da, mi smo par i mogli bismo opstati… Samo ako bude slušao'', kazala je Sarajka, dodavši kako joj je teško što se uskoro mora vratiti u svoj grad.

''Na pola puta ćemo se sastajati. Nemoj naglo u Šibenik, bilo bi mi prenaglo. Naša budućnost bit će sjajna'', u svom je stilu sve opisao Milko.

Smilji je, čini se, prekipjelo pa su zadnje jutro na putovanju provela u tišini, a u autu je pored Zvonka i zaplakala, no on je to ignorirao.

''Otkad si ušao u auto, ni pogledao me nisi'', predbacila mu je, ''Manipulator, moj Zvonkec. Rekla mu je kako ponekad očekuje da i on preuzme inicijativu kad je njihov odnos u pitanju.

''Ona dobiva i 'dobro jutro' i 'laku noć'. Zagrljaj i poljubac ne dobiva i neće ih još dugo dobivati'', komentirao je Zvonko.

''Voliš samo razgovarati kad imaš publiku. Ne mogu uživati jer nemam s kim'', odbrusila mu je, a zatim još zaplakala.

