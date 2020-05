'Milijunaš' se ponovno snima, ovi mudraci zamijenili su publiku

Nakon što smo prošlog tjedna gledali reprizu prve epizode ovogodišnje sezone, HRT-ov kviz “Tko želi biti milijunaš” sutra se vraća u program, u standardnom terminu od 20.05. Snimanja su počela danas, uz pridržavanje mjera Stožera. Tako više u studiju nema publike, a snimanje prati ukupno manje od 40 ljudi. Najveća je novost da je džoker publiku zamijenio novi džoker – tri znalca: Josip Buklijaš, Bruno Kirinić i Ivan Jurić.

- U licenciji kviza postoji nekoliko džokera. Bila je još opcija pitaj voditelja, pitaj pratnju i zamijeni pitanje. Ipak smo se odlučili za džoker tri znalca jer se radi o natjecateljima ovogodišnje sezone Milijunaša koji su osvojili po 125 tisuća kuna. Imali smo mogućnost birati između njih petorice, a prva trojica koju smo nazvali odmah su pristali – kazao nam je Igor Grković, urednik kviza.

Do kraja sezone ostale su još četiri emisije, a ako se i na jesen nastavi s mjerama distanciranja, tada će i ostati ovaj džoker.

- Tri znalca činila su nam se kao idealan džoker jer se ipak dobio ambijent u studiju, a znam i da naš voditelj Tarik Filipović ovisi o komunikaciji, da ne bude samo natjecatelj i pratnja. Siguran sam da će Tarik opustiti i znalce. Njima je ovo isto nova situacija, mladi su momci, nemaju pretjerano puno iskustva na televiziji. Mislim da će, što se bude snimalo više emisija, biti sigurniji. Gledao sam i strane Milijunaše i mogu reći da Tarik ne zaostaje puno za njemačkim voditeljem Güntherom Jauchom i britanskim Jeremyjem Clarksonom. Njegova energija uvijek je jaka, bez obzira na to koliko je ljudi u studiju – veli urednik Milijunaša i ističe kako su se najbolje prilagodili uvjetima novog normalnog. Svi natjecatelji odmah su pristali doći na HRT jer znaju da ih ovdje čekaju najbolji uvjeti. Studio se svaki put dezinficira i pazimo na razmak – kaže Grković. Nakon dva mjeseca u studio se vratio i voditelj Tarik Filipović.

– Baš me zeza moj prijatelj Rems koji je vođa snimanja da je jedan od glavnih razloga što sam se vratio u Milijunaš to što mi je falila publika. A sad publike nema. Ja sam inače prilagodljiv čovjek i brzo se mogu prilagoditi na nove uvjete, tako sam i na ovo novo snimanje. Ako ništa drugo, nikad ne televiziji nije bilo više mjesta za parkiranje – sa smiješkom kaže Filipović i dodaje da mu je zanimljiv koncept tri znalca. Oni su mi dobar medij kao i lovci u Potjeri, no moram priznati da mi fali huk s tribina – kaže voditelj koji je isto bio jedna od opcija za džokera.

Taj džoker voditelj dobra mi je opcija ako bi natjecatelj pitao – hoću li pitati voditelja ili ne, a ja da mu mogu reći “pitaj” ili “nemoj”. U svakom slučaju i meni bi to bio dodatni adrenalin. Često i ja igram s natjecateljima i zna mi se dogoditi da odem na krivi put. No, srećom, dosad nisam utjecao na nečiji negativan ishod – rekao je Tarik.

Prvi znalac koji je pomogao natjecatelju je Josip Buklijaš (25) iz Vrgorca. Kaže da mu nije bilo svejedno jer, za razliku od svog nastupa, ovdje utječe na ishod drugog čovjeka. – Odgovornost je puno veća, a iako sam bio prilično siguran u odgovor, natjecatelju sam rekao da sam siguran 80 do 90 posto – kaže student Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. Kada se natjecatelj odluči na džoker tri znalca, onaj od njih koji misli da zna odgovor diže ruku. Ako znaju sva trojica, natjecatelj će izabrati onog koji će mu pomoći. Dobro je i što njih trojica mogu jedan drugom signalizirati na koji odgovor sumnjaju.

– Format mi djeluje jako zanimljivo. Urednik nam je poslao snimke njemačkog Milijunaša, da vidimo kako to izgleda. Odmah smo pristali. Ovo je jedna lijepa promjena u Milijunašu. Veća je odgovornost nego na publici i veći strah nego kad sam nastupao. Sad sam ipak nekakav znalac i puno se očekuje od mene. No mislim da smo spremna sva trojica, zato smo se i odazvala sva trojica – dodao je Zagrepčanin Bruno Kirinić (29), kojeg smo mogli vidjeti u prvoj emisiji ovogodišnje sezone.

Treći znalac Ivan Jurić kaže da će njih trojica biti bolji džokeri od publike.

– Statistika baš ne ide u prilog publici ove godine. Prihvatio sam ovu ponudu jer je kviz moj svijet. Milijunaša sam pratio od malih nogu i sad sam zatvorio puni krug kad sam prvo uzeo novac, a sad ću imati novu ulogu – rekao je Ivan Jurić (24), profesor povijesti i zemljopisa iz Županje.

– Nastojim i na svoje učenike prenijeti svoje znanje i zainteresirati ih za kvizove. Najgore mi je kad mi dođe neko pitanje iz struke koje ne znam – kaže Jurić.

Dobra vijest stiže i za ljubitelje kviza Potjera. Uskoro će se početi snimati i nove epizode toga kviza, a počet će se emitirati u rujnu.