Pišek se oglasila o cijepljenju: Živimo duže, a to nije zasluga molitve kao takve

Tony Cetinski prije nekoliko dana je u svom javljanju uživo na Facebooku rekao kako je protiv cijepljenja.- Tko hoće nek' se cijepi, nemam ništa protiv. Ne dam. Ja jednostavno ne dam da me netko cijepi. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspemo ili nas uspavajte pa nas na silu cijepite – rekao je Cetinski. Dobio je podršku našeg nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena s kojim je jučer imao live na svom Instagramu.

- Nije mi jasno kad mi poznati kažemo nešto javno pogotovo o tim temama ispada da smo protiv cijepljenja, ali nitko me neće natjerati na nešto što ja ne želim, svatko ima slobodu govora a ne da ga se manipulira- rekao je Dejan Lovren i dodao je kako mu je drago da se ljudi bude i rekao je kako se nada da nakon cijele ove situacije s koronavirusom neće biti obavezno cijepljenje jer bi bilo svega i svačega na ulici. Pjevač je još poručio: Držite se uz vjeru u Boga, možete se malo i krunice uhvatiti. Danas se na ovu temu oglasila i voditeljica Nikolina Pišek.

Foto: Instagram

- Jedina stvar koje se moramo bojati je strah sam. "Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less." Ovo je rekla jedna Nobelovka. Dvostruka. Odazivala se na ime Marie Curie. Vjerojatno bi u današnje vrijeme bila kamenovana zbog svojih dostignuća. Nema veze što bi bez nje oboljeli od karcinoma mogli odmah zatražiti posljednju pomast, a ako slomite nogu bilo bi vam vjerojatno savjetovano da je odrežete da vam ne smeta. Ljudi, informirajte se. Živimo duže i kvalitetnije nego ikada u povijesti. A to nije zasluga molitve kao takve. Ili barem ne samo nje... – poručila je Pišek i dodala hashtag #antivaccersgettothebackoftheline.