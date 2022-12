Mia Kovačić već je nekoliko puta uživala u Dubaiju: 'Cijene su visoke. Sve je dosta skupo, ali tko voli nek' izvoli'

Za Dubai se često kaže kako je grad koji morate posjetiti i vidjeti da biste povjerovali, a kada ga jednom vidite, rado ćete mu se vraćati. Poznat po predznaku -naj, ekscentričnosti, luksuzu i zlatnom sjaju i grandioznosti, teško je povjerovati da je prije samo 50 godina bilo ribarsko naselje koje je danas postalo omiljeno turističko odredište. Dubai je već nekoliko puta posjetila i Mia Kovačić, voditeljica Nove TV koju gledamo svakodnevno u emisiji "In magazin", ali i kao voditeljicu društveno odgovornog projekta "Startaj Hrvatska". Kaže da joj je posebno zanimljivo bilo promatrati kako se ovaj grad mijenjao i promijenio u posljednjih 15 godina. Ove godine Mia i prijateljice spojile su ugodno s koristim te su za vrijeme trajanja Svjetske izložbe Dubai Expo posjetile grad i uživale ne samo u izložbi, nego i u svim čarima ovog zaista impozantnog grada koji će vas svaki put ostaviti bez daha.

- U Dubai sam putovala ovog proljeća za vrijeme Svjetske izložbe Expo. Bila je to idealna prilika da se razgledavanje izložbe i Hrvatskog paviljona. Atmosfera je bila poputno drugačija te je putovanje bilo idealan spoj ugodnog s korisnim. Također, bilo je ugodno pobjeći u toplije krajeve i vidjeti nešto lijepo kao što je ova izložba - govori voditeljica koja je u Dubaiju bila već nekoliko puta, a ove godine društvo su joj pravile prijateljice Tatjana Jurić i Irena Kolić.

- Bila je to vesela ženska ekipa i jako dobro smo se provele, uvijek je zabavno ići s prijateljicama na putovanje.

Foto: Privatna arhiva Mia većinu putovanja voli organizirati sama pa je tako bilo i ovaj put, a kako bi se osjećale kao lokalci, unajmile su stan.

- Većinu putovanja organiziram u vlastitom aranžmanu. Kada smo putovale u Dubai, zbog izložbe je bio direktan let iz Zagreba uz Expo karte, no inače u Dubai letim iz Beča ili Frankfurta, no svakako je puno ugodnije kada je let direktan jer je ipak manje gnjavaže. Agencije baš i ne biram budući da uvijek znam gdje, kada i kako želim ići. Odabrale smo privatan smještaj, unajmile smo stan. Kada putujem, volim se osjećati kao da negdje živim pa je onda najbolje uzeti stan, obavljati shopping da se osjećaš kao lokalac - kaže Kovačić.

EXPO 2020 Dubai impozantna je kulturna i poslovna manifestacija koja se u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pod glavnom temom ''Connecting Minds, Creating the Future'' (Spajanje umova, kreiranje budućnosti), zbog pandemije odvila s odgodom. Dijelom ove svjetske izložbe bilo je 190 zemalja svijeta, među kojima se našla i Hrvatska s paviljonom i temom ''Croatia Inspiring Great Minds'' (Hrvatska inspirira velike umove).

- S obzirom na to da smo putovale za vrijeme izložbe Expo, bile su gužve. No Dubai je odličan budući da je raštrkan na nekoliko frontova pa se uvijek može naći neka plaža ili klub gdje nije pretrpano. U Dubaiju je uvijek lijepo i toplo vrijeme pa je zapravo pogodan za putovanje bez obzira na doba godine - ističe Mia te otkriva kakve su cijene u gradu.

- Cijene su visoke. Sve je dosta skupo, ali naravno postoji razlika u tome hoćete li jesti u restoranu ili obroke spravljati doma. Skupo je, ali tko voli nek' izvoli.

Uživanje u sunčanim plažama, istraživanje baštine te ugostiteljski i rekreacijski sadržaji samo su neke od aktivnosti koje Dubai nudi, a Mia je u ovih nekoliko posjeta uspjela obići gotovo sve atrakcije i znamenitosti.

- Mogu reći da sam u ovih nekoliko posjeta Dubaiju obišla stvarno sve znamenitosti, jedino što mi je ostalo, ali to je novosagrađeno, je Muzej budućnosti koji bih stvarno voljela vidjeti, tako da ću se definitno vratiti kako bih i to posjetila.

Zanimljivo je kako je Dubai jedan od prvih svjetskih gradova koji je dobio certifikat ''SafeTravels'' koji dodjeljuje Svjetsko vijeće za putovanja i turizam (World Travel and Tourism Council - WTTC) koji je svojevrsna potvrda učinkovitih mjera koje se provode u Dubaiju kako bi se osiguralo zdravlje i sigurnost svih posjetitelja.

Budući da se radi o uistinu impozantnom gradu, djevojke su za obilazak svih lokacija koristile taksi i javni prijevoz koji je posebno oduševio voditeljicu.

- Koristile smo taksi i javni prijevoz, budući da je izuzetno ugodan, lijep i veoma čist, što je meni uistinu fascinantno, to je baš gušt. Nije problem obići Dubaiju budući da postoji taksi i Uber, tako da ima opcija. Jednostavno, Dubai je takav grad da ćete uvijek biti u nekom prijevoznom sredstvu - govori Kovačić pa otkriva koje je sve atrakcije, ali i zanimljive sadržaje koje nude probala.

- Bila sam u njihovom zatvorenom skijalištu, ali budući da sam veliki ljubitelj skijanja i zimskih radosti, za to biram Austriju. Iako mi nije neka pretjerana špica, jako je fora ako netko voli i želi probati skijanje tijekom ljeta. Tamo možete unajmiti opremu i doživjeti i to iskustvo u shopping centru. Ja zapravo baš i nisam od shopping centra i nekako to izbjegavam na putovanjima, radije biram plaže i klubove i čisto more - otkriva Mia.

Jedna od omiljenih aktivnosti svih posjetitelja je i vožnja abrom preko Dubai Creeka koji grad razdvaja u dva dijela: Deira na sjeveru i Bur Dubai na jugu. Iako se kanal može prijeći na nekoliko načina, svakako je najupečatljivija vožnja tradicionalnim drvenim plovilom abrom koje su danas modernizirane i motorizirane, no ovo iskustvo definitno će vas vratiti u prošlost.

Foto: Privatna arhiva - Za vrijeme ovog posjeta Dubaiju nije bilo vremena da se provozamo Dubai Creekom, no obavila sam to na jednom od prethodnih putovanja. Jako volim vidjeti taj kontrast novog i starog Dubaija. Također, predivan pogled pruža se sa zlatnog okvira koji se zove Dubai Frame - govori nam voditeljica.

Dubai Frame jedno je od omiljenih mjesta za fotografiranje u Dubaiju, što i nije čudo budući da se s visine od 150 metara pruža veličanstveni panoramski pogled na cijeli grad, a istovremeno odaje počast starom i novom Dubaiju, spajajući prošlost i budućnost te nosi epitet ''najvećeg okvira na svijetu'' budući da zbog svoje konstrukcije izgleda kao zlatni okvir za slike. Ova građevina koja daje posebnu vizuru grada nalazi se u parku Zabeel direktno između starog i novog Dubaija.

Mia ističe kako ju uvijek vesele plaže u gradu, ali i čisto more pa uvijek za vrijeme posjeta iskoristi priliku kako bi se okupala. Tamo se nalazi veliki broj javnih plaža na koje možete ući besplatno ili za mali iznos te na njima uživati u suncu, moru i zabavi. Plaža uz rezidencijalnu četvrt Jumeirah Beach Residences prepuna je barova sa sokovima, zalogajnica s burgerima i modernih butika, a upravo se tamo nalazi jedna od Mijinih omiljenih lokacija.

- Imaju jako lijepe pješčane plaže, što ja jako volim, i predivno čisto more. Za doručak recimo volim otići u restoran, odnosno nešto između restorana i concept storea koji se zove Comptoir 102. Jedan jako opušten i ležeran pristup koji ja jako volim i uvijek se rado vraćam. Upravo se u blizini ove lokacije nalazi rezidencijalna četvrt gdje je vrlo ugodno provoditi vrijeme i uživati u kupanju.

Osim plaža, nezaobilazna lokacija su i tradicionalni soukovi na kojima se prodaje sve od igle do lokomotive. Soukovi su tradicionalne arapske tržnice na kojima ćete svjedočiti pravom vatrometu boja, mirisa i okusa te uživati u kupovini prekrasnih suvenira.

- Jako volim tržnice pa ako se nalazim u Istanbulu, Kataru ili Dubaiju, uvijek ih volim posjetiti. Obožavam gledati tepihe gdje god da jesam. Naravno i čajeve i začine, to je tradicionalno, ali stvarno imam opsesiju tepisima koju ne mogu objasniti - kaže nam je kroz smijeh Mia pa je pitamo postoje li neka posebna pravila u gradu te što svakako trebate imati u koferu za Dubai.

- Nisam primijetila neka posebna pravila. Naravno, uvijek treba biti kulturan i pristojan. Što se odijevanja tiče, sve je okej i dopušteno, jedino ako se posjećuju neka mjesta vezana uz religiju, onda se treba primjereno odjenuti. Obavezno ponijeti kupaći kostim, ljetno, lagano. Također, ja uvijek volim spakirati puno šalova i marama, pogotovo ako idete u pustinju, onda trebate imati neku zaštitu - govori Kovačić te prepričava svoju avanturu vožnje pješčanim dinama.

- Vožnje pješčanim dinama odlično su iskustvo. Ima jedan mali savjet koji moram naglasiti, nemojte jesti prije vožnje ako imate ludog vozača kao što sam imala ja, on je dosta ozbiljno shvatio to iskustvo. Također, imala sam privilegij s Envy Roomom snimati kampanju za vjenčanice u Dubaiju tako da je i to jedno iskustvo koje ću uistinu dugo pamtiti. Kada si tako sam između tih pješčanih dina i nema ništa drugo oko tebe, shvatiš koliko su impozantne i koliko je zapravo naš planet predivan.

Iako je Dubai posjetila već nekoliko puta, nije jahala devu, a za to ima i jedan poseban razlog.

Foto: Privatna arhiva - Nisam imala priliku na dosadašnjim putovanjima jahati na devi tako da ću i to staviti na popis za svoje iduće izlete do Dubaija. Možda jedan od razloga zašto nisam probala jahanje deva je što ja nekako ne volim mučiti životinje, iako znam da devama kao ni magarcima to nije problem. Sve te životinje volim pomaziti, ali da ih jašem, nije mi to neka špica - iskrena je voditeljica koja je velika ljubiteljica putovanja.

- Dosta često putujem, proputovala sam Aziju, Europu i Amerike. Malo je sve usporila pandemija, no to razdoblje sam iskoristila za europska putovanja. Jedna od velikih želja mi je otputovati na Aljasku, nadam se da ću to uskoro isplanirati - kaže pa otkriva ima li neko putovanje u planu uskoro.

- Sada dolazi sezona skijanja pa ću se zadržati na lokacijama koje su poznate po snijegu i zimskim radostima. U neko dogledno vrijeme sigurno će pasti i neko veliko putovanje u Aziju budući da ja jako volim Singapur, bila sam tamo već nekoliko puta. Prijateljica mi živi u Australiji pa je to isto na mojoj ''to do'' listi, samo čekam priliku da spojim dva tjedna pa da ju posjetim. Ima toliko divnih mjesta na ovom našem planetu, doista jedva čekam obići sve ako mi, naravno, posluži vrijeme, novac i naravno zdravlje - objašnjava voditeljica te nam za kraj kaže i tko joj je omiljeni suputnik na putovanjima.

- Otkrila sam da jako volim putovati sa svojim prijateljicama, uvijek je to opušteno. Naravno, volim putovati i sa svojim dečkom, nije bitno je li društvo muško ili žensko, bitno je da osobe s kojima putuješ imaju slične interese i želje. Mislim da svaka žena treba imati jednu, dvije, tri prijateljice kako bi mogle skupa pobjeći na putovanje i to nekako imati za sebe - zaključuje Mia.

VIDEO Krenula nova sezona serije Kruna: Prikupila je mnogo negativnih kritika i prije izlaska epizoda!