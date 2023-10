Mia Dimšić: Znala sam tko je Aleksandra Prijović, a rado bi snimila duet s Bajagom

U emisiji 'U povjerenju koju vodi Neven Ciganović gostovala je pjevačica Mia Dimšić. Mlada glazbenica i naša prošlogodišnja predstavnica na Euroviziji prava je glazbena senzacija, a u samo sedam godina izdala je tri albuma, osvojila osam Porina i napisala autobiografsku knjigu, a Ciganoviću je otkrila koju poznatu pjevačicu posebno voli. Mia se na početku osvrnula i na jednu od najpopularnijih tema u medijima u posljednjim tjednima - koncert Aleksandre Prijović, a otkrila je i hoće li ići. Odala je i što sprema s Domenicom, a kako pjeva unazad poslušajte večeras na našem portalu večernji.hr, u 20 sati.

Protiv zabrana



- Nisam planirala, nisam bila upoznata s pjesama, ali znala sam tko je Aleksandra. Čestitam od srca stvarno - rekla je te dodala da misli da je Prijović jako talentirana. Osim toga, prokomentirala je i zabrane koncerata nekih izvođača po Hrvatskoj.



- Generalno mislim da se ne može ljudima zabraniti da slušaju što žele, niti se treba. Glazba je segment naših života koji treba biti neopterećen. To je nešto što radimo u slobodno vrijeme, da uživamo i zašto bi tu nešto branili. Znam da ima puno faktora o kojima ja možda ne znam, i politike u nekih situacijama i to je za razumjeti, ali mislim da zabrana nikad ni u jednom segmentu ne može zabraniti, nego još više potpiruje - rekla je. Otkrila je i da takvu glazbu sluša poneka



- Nisam kategorična kad je glazba u pitanju - rekla je te dodala da joj je sve ok.

Dimšić je otkrila i da bi rado surađivala s Bajagom kojeg jako voli. Najavila je i da razmišlja o ženskom duetu za novi album, jer je taj njezin album dosta okrenut ženskoj perspektivi.



- Otkako sam ušla u 30-e više razmišljam o tome što to znači biti žena u ovom svijetu - rekla je.



Mia je prokomentirala i svoje promjene u modnom izričaju. Kazala je i da misli da je s godinama više prihvatila sebe te da je stekla samopouzdanje što se vidi i na njezinom pojavljivanju.



- Moj uspjeh je došao vrlo naglo. Nisam imala vremena za probe i bila sam bačena u sve to, a sada tek shvaćam kako bi trebalo postupiti u nekim situacijama - rekla je. Osvrnula se i na komentare na svoje zube koji ponekad znaju biti uvredljivi. No, Mia tvrdi da svoje zube jako voli, a da ono što ju ponekad zna zasmetati je pristup ljudi koji se javljaju.

Bliske prijateljice



- Znam da ljudi kad pitaju za moje zube, ne pitaju jer mi žele dobro, nego žele reći nešto loše - rekla je.



Mia slovi kao profesionalna, odgovorna, točna, uvijek dostupna i bliska svima, a komentirala je i smatra li se zbog toga dosadnom.



- Meni je u redu da sam dosadna nekim ljudima - rekla je.



Otkrila je i kako je došlo do prijateljstva s Domenicom i Hanom Huljić s kojima je danas jako bliska.



- Domenicu sam zvala kada sam 2017. godine radila Lisinski, da mi bude gošća. Baš sam imala neki osjećaj... Kliknule smo nakon pola sata - rekla je te dodala da je Hanu upoznala preko Domenice i da je s njima danas najbliža što se tiče svijeta glazbe.



Dimšić je prokomentirala i svoj talent govorenja riječi unatrag. Rekla je da je oduvijek voljela riječi te da je sve krenulo u osnovnoj školi.

