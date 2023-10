Stela Rade: Na Arubu ne odlazite da biste doživjeli luksuz, nego samu srž otoka - istinsku sreću

Aruba je puno više od karipskog raja. Naše plaže su svjetske klase, uvijek savršeno vrijeme i topla i gostoljubiva kultura samo su dio onoga što Arubu čini jedinstvenom. Osjećaj koji imate kada zakoračite na naše sunčane obale je ono što nas uistinu izdvaja - zovemo ga Aruba efekt. A sve počinje ovdje, na jednom sretnom otoku. Primamljiv opis na službenim stranicama ovog otoka privukao je i našu pjevačicu Stelu Rade da se iz prve ruke uvjeri je li ovo zbilja otok sreće i jesu li plaže zbilja rajske kako ih domaćini i opisuju. Otkrila nam je kako je uopće pala odluka da ode na ovaj čarobni karipski otok.

- Prije toga sam bila na turneji u Kanadi pa su Aruba i još nekoliko destinacija bile puno dostupnije nego da sam putovala iz Zagreba. Ipak, odluka je pala na ovaj otok zato što na ostale destinacije ljudi često idu i već sam čula puno tuđih iskustava, ali ne i o Arubi. To mi je bilo zanimljivije - priča nam 25-godišnja kantautorica i bivša natjecateljica showa "Zvezde Granda". Plaže na Arubi su pješčane i prema TripAdvisoru njihova plaža Eagle je treća najbolja plaža na svijetu, a jesu li plaže kao nacrtane na ovom rajskom otoku Arubi i i je li Stela iskusila zašto je ovo otok sreće, otkriva nam u sljedećem odgovoru.

- Plaže su predivne, a otok ima neku posebnu energiju. Ljudi žive jako bezbrižno i stvarno se doimaju sretni. Ne mogu objasniti, ali s razlogom ga nazivaju sretnim otokom - ističe. Pustinjski prirodni rezervat u kojem rastu specifične vrste kaktusa izdvaja se kao jedna od lokacija koju se mora posjetiti tijekom boravka na ovom otoku čija površina iznosi 180 km2, a na njemu živi 106 tisuća stanovnika.

- Da, to iskustvo mi je bilo najdraže jer smo se kroz pustinju vozili bagijima dok je padala kiša i blato letjelo po licu! Moram spomenuti da, osim kaktusa, imaju i drvo pod imenom "Divi divi" koje je simbol otoka. Izdvojila bih još vožnju piratskim brodom. Partijanje uz glasnu glazbu pa skakanje s broda, ronjenje i traženje morskih kornjača. Ja nisam vidjela nijednu, ali ljudi kažu da su slatke - prepričava nam Stela. Aruba je jedna od četiri ustavne zemlje Kraljevine Nizozemske, koliko se vidi i u čemu se najviše vidi nizozemski utjecaj na Arubi?

- U odnosu na neka druga, čak turistički popularnija otočja, osjetno je skuplje. Sve redom. Počnimo od samih avionskih karata. Zaposlenici na otoku uglavnom Nizozemci. Bilo je zanimljivo čuti njihovu perspektivu i priču - kaže Stela. Aruba se nalazi 25 km sjeverno od Venezuele. Ona je jedno od četiri ustavne zemlje Kraljevine Nizozemske (druga tri dijela su Zemlja Curaçao, Zemlja Sveti Martin i europska Nizozemska). Kao i druga tri dijela Nizozemske, i Aruba ima vlastiti ustav i svoju vladu. Aruba uživa potpunu unutarnju autonomiju, a glavni i najveći grad je Oranjestad. S obzirom na morsko plavetnilo kojim je ovaj otok okružen, Aruba je pravi raj za surfere i sve koji vole istraživati morsko podmorje, ali Stela nije nažalost sudjelovala u takvim aktivnostima.

- Moje jedino takvo iskustvo je bilo kad sam se zatrčala u more i poklopio me val koji me odnio u stijenu. Dobro je prošlo. Ponavljam, nisam vidjela ni morske kornjače. Aruba želi izbjeći klopku masovnog turizma i gosti koji dolaze na otok su uglavnom Amerikanci, a u zadnje vrijeme prijavljuje se i sve više dolazaka turista iz Europe. Ovaj otok ima svoja mjesta za noćni izlazak, ali ako očekujete partijanje do jutra. to ovdje nećete pronaći - otkriva Stela kojoj je apsolutno odgovarao mirniji tip izlaska.

- Noćni život mi je jako odgovarao upravo zato što izlazi većinom starija populacija. Nema puno glupiranja; mjesta su ozbiljnija, gosti profinjeni i k tome svi imaju dobar ukus za glazbu. Uživala sam. Preko dana je ludnica, ali već iza 22:00 cijeli otok spava. Skoro nigdje nikoga, bez obzira na hrpu turista - kaže i izdvaja restoran i bar Bohemian Aruba kao jedno od najljepših mjesta na kojima je bila. Kada je u pitanju gastro ponuda, na Arubi možete uživati u tradicionalnim nizozemskim, azijskim, afričkim i španjolskim jelima. Kao tradicionalno jelo izdvaja se Keshi yena, čiji su glavni sastojci nizozemski sir, meso te se sve često obogati maslinama i grožđicama. Stelu je više od hrane oduševilo jedno piće - kokosova voda.

- Gastro ponuda je dobra, hrana je vrlo ukusna, ali nisam puno eksperimentirala s njihovim specijalitetima. Kokosova voda je, s druge strane, bila najfinija kokosova voda koju sam ikad probala. Ili mi je toliko trebala nakon pustinjske avanture - kroz smijeh nam priča. Kada je smještaj u pitanju svatko može pronaći adekvatan smještaj jer u ponudi su i luksuzne vile i privatan smještaj čije su cijene prihvatljive.

- Sve u svemu, kao i svugdje, ima skupih i nešto jeftinijih opcija. Mislim da nije potrebno unajmiti sobu u skupom hotelu ili skupu vilu jer, po meni, na Arubu ne odlazite da biste doživjeli luksuz, nego samu srž otoka; energiju koju ima i prirodne ljepote kojima je zbilja bogata - ističe pjevačica. Poznat je ovaj otok i po brojnim životinjskim vrstama kojima je tu dom, među njima su i ptice flamingo i na društvenim mrežama često se objavljuju fotografije s flamingosima s Arube, ali Stela ih nije posjetila iz opravdanog razloga.

- Iskreno, nisam vidjela nijednu specifičnu vrstu, a ni flamingose. Namjerno nisam išla na otok gdje su flamingosi jer sam saznala da su im odrezali krila kako ne bi pobjegli s otoka i kako bi zarađivali na njima. Nisam sigurna jesu li oni sretni na tom sretnom otoku - veli Stela. Na naše pitanje što bi savjetovala nekome tko se želi zaputiti na Arubu, što je bitno imati na umu, što ponijeti sa sobom i kako se pripremiti za ovaj put, odgovara nam kako nema dobar odgovor i obrazlaže to ovako:

- Ja sam uvijek jako nespremna pa se tako nisam posebno spremala ni za Arubu. Ipak, ništa me nije neugodno iznenadilo. To je sretan otok i treba vam samo dobro raspoloženje (i pun novčanik). Raspoloženje vam čak i ne treba, oraspoložit će vas otok.

U skladu s nazivom - otok sreće i njegovi domaćini odišu dobrim raspoloženjem i zato Stela neugodnih iskustava tijekom ovog odmora nije imala. - Domaćini su predivni. Susretljivi, topli.. Nisam imala neugodnih iskustava, čak štoviše. Svi su bili za zabavu, priču i druženje. Možete vidjeti i po nekim slikama koja sam vam ustupila - veli nam i izdvaja ipak jedan detalj po kojem će također pamtiti ovo putovanje.

- Snimila sam spot za autorsku pjesmu koja na kraju neće ni izaći. Ne pitajte, preboljela sam to nekako - kaže Stela. Mlada glazbenica je svojoj publici nedavno predstavila i drugi singl "Spasi nas" s njezinog nadolazećeg EP albuma, od ukupno četiri singla koje nam sprema. Ovaj put, donosi nam baladu koja ima posebno značenje za nju, ali o kojoj ne želi otkriti previše detalja. Uz tajanstvenost koja okružuje pjesmu, Stela nas potiče da pronađemo vlastite emocije u njoj:

- Ova pjesma je nastala u posebnom trenutku mog života, ali odlučila sam zadržati tajnu oko njezine točne priče. Želim da svatko pronađe svoje osobno značenje u njoj. Kao i za prošli singl "Briga me", Stela je autorica i ovog singla, a glazbu potpisuje Fran Šokić - čineći već uigrani tim za Stelin stvaralački proces.

