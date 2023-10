Victoria iz 'Ljubav je na selu' komentirala Antu i Klarinu ljubomoru: 'Ona je pokušavala prikriti svoj šok'

Victoria Memić u ovoj sezoni showa "Ljubav je na selu" pridružila se farmeru Anti, ali i njegovim kandidatkinjama - Klari, Mileni i Leni. Svima je priredila itekakvo iznenađenje kada se u showu pojavila, u farmerovoj kući, u vjenčanici. Otkrila je za RTL.hr kakav je doček dobila kod Ante te odnos sa svojim suparnicama.

"Kad sam došla kod Ante, normalno, znala sam da će biti šok za sve radi vjenčanice, ali ja sam došla ciljano, zapravo da simboliziram to što je on rekao u svom predstavljanju u 'Ljubav je na selu'. On je rekao da je ozbiljan čovjek, da traži sreću, a sad kasnije je on šokiran. Ja sam tu njega uhvatila s tom vjenčanicom da on zapravo nije ozbiljan", ispričala je Victoria.

Ante joj je odmah nakon njezina dolaska u vjenčanici rekao da se više nema namjeru ženiti.

"U najavi je govorio treća sreća jer ima dva braka iza sebe. Tu sam ja napravila veliku pomutnju i tu je on pokazao pravo lice. Tim sam ja činom izvukla pravu, istinsku reakciju iz svih kandidatkinja i farmera. Mislim, Lena je isto bila šokirana, ali je najviše dala neku podršku. Milena je u početku išla sa mnom se malo raspravljati na intelektualnoj razini jer ona je žena koja ide intelektom i tu je ona shvatila da sam ja inteligentna i da neće baš lako moći sa mnom. Klara je pokušavala prikriti svoju ljubomoru, svoj šok, ali nije joj uspjelo jer njezine ekspresije lica su sve rekle. To se jako vidjelo", rekla je Victoria i dodala da ju je najtoplije od kandidatkinja dočekala Lena.

"Pružila mi je pola svog kreveta pošto su tri sobe", istaknula je pa komentirala Klaru.

"Imala je neke planove pa je shvatila da sam joj sad konkurencija", rekla je Victoria i dodala da se dobro nosi s ljubomorom i komentarima drugima.

"Nikome se ne dam isprovocirati jer sam jak karakter. Ne vidim potrebu da bih se živcirala jer je život prekratak i treba štedjeti svoje živce", rekla je.

Komentirala je i Milenino isprobavanje vjenčanice.

"Ona mi je to rekla, ali i ja sam znala. Imam često čulo i osjetim takve stvari. Ja sam znala da će sigurno nešto napraviti s vjenčanicom. Ona je meni kasnije došla i rekla: 'Samo da znaš, probala sam tvoju vjenčanicu'. Ja sam rekla: 'Neka si. Ja se ne ljutim zbog toga. Drago mi je da si se prisjetila svojih mladih dana i svoje svadbe s pokojnim mužem'. Nisam osoba koja će graknuti na takve banalne stvari. Dapače, drago mi je da ju je obukla", ispričala je Victoria.

