Mia Dimšić progovorila o vjenčanju Hane Huljić: 'Svakako ću biti uz nju barem virtualno'

Pjevačica Mia Dimšić (29) progovorila je o vjenčanju svoje prijateljice Hane Huljić i njezinog odabranika Petra Graše, koje će se održati sutra. Mia sutra nastupa na Dori zbog čega neće moći biti na vjenčanju svoje prijateljice, ali je otkrila kako će biti u kontaktu s njom.

- Vjenčanje je sada za najuži krug ljudi. Potrefilo se to tako, a ja ću svakako biti uz Hanu barem virtualno i preko poruka, a znam da će i ona uz mene i uvijek ćemo se podržavati - rekla je Mia za RTL.hr.

Dimšić na Dori nastupa s pjesmom 'Guilty Pleasure', a otkrila je kako se osjeća.

- Ima jako puno detalja i želim da sve bude tip-top. Jako sam uzbuđena i baš jedva čekam. Ako me netko izdvaja kao favorita, meni je to vjetar u leđa. Znam da to diže očekivanja, ali to je i zdravo. Trebamo imati visoka očekivanja, trebamo dati sve od sebe i ništa ne uzimati zdravo za gotovo - rekla je te dodala da je fokusirana na Doru, ali da već ima i neke nove projekte u planu.

Podsjetimo, Hana i Petar vjenčat će se u crkvi u Splitu. Hani će kuma biti pjevačica Domenica Žuvela, a Petru bivši košarkaš Dino Rađa. Dodajmo da su Hana i Mia dobre prijateljice, a svoja druženja često zabilježe fotografijama koje objave na društvenim mrežama.

