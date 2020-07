'Bilo je to mučenje!' Pjevačica otkrila kako se osjećala dok je radila s Beyonce

Pjevačica Kelly Rowland u grupi Destiny's Child pored legendarne Beyonce bila je punih 10 godina, od 1995. do 2005. godine, a sada je progovorila o tome kako je bilo surađivati s njom.

Kelly i Beyonce osnivačice su spomenute grupe i zajedno su nastupale čak 13 godina, a nakon toga članice grupe posvetile su se solo karijeri. Gostujući u emisiji The Voice Australia, Kelly je priznala da je godinama živjela u sjeni svoje kolegice Beyonce te da je to utjecalo na njezino samopouzdanje.

"Možete li zamisliti kako je to biti u grupi s Beyonce? Bilo je to mučenje u mojoj glavi. Stalno sam razmišljala da ne mogu nositi neku haljinu jer će me uspoređivati s njom ili da ne mogu otpjevati neku pjesmu jer će svi reći da zvučim poput Beyonce", kazala je Kelly.

"Lagala bih kada bih rekla da me to nije mučilo. I to je trajalo čitavo desetljeće tijekom kojeg sam se osjećala poput slona u sobi. Uvijek mi je to bio teret na leđima", iskreno je kazala pjevačica.

Kelly je tijeko svoje samostalne karijere osvojila niz nagrada poput Billboard i Soul Train Music Awards, a također je nominirana za dva Grammyja.