Novinarka otkrila da ima rak zahvaljujući gledateljici: 'Vidjela je kvržicu na mom vratu'

Nevjerojatna priča užarila je ovih dana društvene mreže. Naime, reporterka Victoria Price otkrila je da ima tumor i to zahvaljujući gledateljici koja je tijekom izvještavanja uočila neobičnu izraslinu na njezinu vratu. – Želim s vama podijeliti jednu osobnu stvar. Ispostavilo se da imam rak i to zahvaljujući jednoj divnoj gledateljici koja mi je skrenula pozornost na to. Jedno vrijeme neće me biti na poslu, ali vidimo se uskoro – započela je Victoria svoju objavu, a potom i detaljnije objasnila kako je došla do zastrašujućeg saznanja o zdravstvenim problemima.

Foto: Instagram

– Kao novinarka nisam stala s radom otkad je počela pandemija. Smjene bez prestanka u danima kada vijesti pristižu bez stajanja. Prilagođavala sam se radu na daljinu i preuzimala ulogu istraživačke novinarke. Pratili smo najvažniju zdravstvenu priču stoljeća, ali u isto vrijeme uopće nisam mislila na svoje zdravlje. Dok mi jedna gledateljica nije poslala e-mail prošlog mjeseca. Vidjela je kvržicu na mom vratu koja ju je podsjetila na njenu kvržicu koja je bila rak. Ispalo je da je i moja – napisala je novinarka WFLA-a koja će uskoro na operacijski stol kako bi uklonila tumor na štitnjači.

A bit of ~personal news~ to share.



Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.



I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM