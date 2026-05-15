Nakon skandala i rehabilitacije Britney Spears pokušava pronaći mir: Učim biti nježna prema sebi

Britney Spears ponovno je privukla pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama u kojoj je progovorila o svojoj duhovnosti, unutarnjem miru i procesu samoprihvaćanja, samo nekoliko tjedana nakon uhićenja zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Pjevačica je na Instagramu podijelila fotografiju bijelo-žute zmije snimljene tijekom posjeta trgovini za kućne ljubimce sa svojom djecom. Uz objavu je napisala kako zmije za nju simboliziraju dobro zdravlje, višu svijest i sreću. „Toliko sam zahvalna svojim prijateljima i svim divnim ljudima koje sam upoznala kroz svoje duhovno putovanje. Još uvijek učim biti nježna prema sebi i paziti kako razgovaram sama sa sobom“, poručila je Spears. Dodala je kako je riječ o „putovanju bez kraja“ te priznala da često zastane i razmišlja o vlastitom životu i vjeri. Komentari na objavi bili su isključeni.

Početkom ožujka Spears je uhićena zbog sumnje na vožnju pod utjecajem alkohola, nakon što je navodno vozila velikom brzinom i nesigurno. Noć je provela u pritvoru, a njezin glasnogovornik tada je incident opisao kao „neoprostiv“. Nedugo nakon toga pjevačica se prijavila na rehabilitaciju, što su potvrdili američki mediji. Tijekom suđenja održanog 4. svibnja priznala je krivnju za nesavjesnu vožnju. Njezin odvjetnik Michael Goldstein izjavio je kako je Spears preuzela odgovornost za svoje postupke te poduzela ozbiljne korake prema pozitivnim promjenama.

Prema pisanju BBC Newsa, Spears neće završiti u zatvoru, ali joj je određeno 12 mjeseci uvjetne kazne, novčana kazna te obavezno pohađanje programa edukacije za vozače pod utjecajem alkohola. Podsjetimo, pjevačica je već godinama pod povećalom javnosti zbog problema s mentalnim zdravljem. Nakon dva psihijatrijska liječenja 2008. godine njezin otac, Jamie Spears, postao je njezin zakonski skrbnik, što je trajalo sve do 2021. godine. Britney je majka dvojice sinova koje ima s bivšim suprugom Kevin Federline, a između 2022. i 2024. godine bila je u braku s Sam Asghari.

Zagreb: Redateljica Ena Sanan Hdagha
Večeras projekcija dokumentarnog filma o emotivnom putovanju dječaka koji bježi od rata

Film tematizira odrastanje, izbjeglištvo, pripadanje i zajedništvo te otvara prostor za razgovor o iskustvima maloljetnika bez pratnje i pitanjima koja se izravno tiču djece, mladih i društvene odgovornosti. U središtu priče nalazi se četrnaestogodišnji dječak koji, pokušavajući izbjeći regrutaciju i smrt, bježi iz ratom razorenog Aleppa i prolazi opasnu balkansku rutu, pritom odrastajući iz ranjivog dječaka u simbol nade svojoj obitelji

