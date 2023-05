Meghan Markle pokazala zavidnu liniju i demantirala glasine o novoj trudnoći

Princ Harry (38) i njegova supruga Meghan Markle (41) iznenadili su sve prisutne svojim neočekivanim dolaskom na 'Women of Vision Awards'. Par se na događaju pojavio odlično raspoložen te su djelovali kao da uživaju. Harry je za ovu prigodu odjenuo klasično crno odijelo, a Meghan je zasjala u zlatnoj haljini dizajnerice Johanne Ortiz, čija je vrijednost 1.850 dolara. Haljina je bila bez rukava te je bila ukrašena prorezom u obliku dijamanta kod grudi i malim prorezom kod noge. Haljinu je iskombinirala sa štiklama u istoj boji te sa zlatnom torbicom, a odlučila se i za jednostavan, zlatni nakit.

Foto: Profimedia

Harry nije mogao sakriti ni ponos na suprugu koja je tu večer primila i nagradu.

Dodajmo da se prethodnih nekoliko dana šuškalo i da je Meghan ponovno trudna, ali sudeći po najnovijim fotografijama i zavidnoj figuri, čini se da ipak nije.

Inače, princ i Meghan roditelji su dječaka Archieja i djevojčice Lilibet s kojima žive u Kaliforniji, a u nekoliko se intervjua Harry već dotaknuo roditeljstva i obitelji. Tako je bilo i u Netflixovom dokumentarcu gdje je pokazao kako provodi vrijeme s djecom.

Naime, Harry je pokazao kako se zabavlja s djecom te kojim aktivnostima ispunjavaju dane. Njihov dom u Kaliforniji pruža im pregršt mjesta za igru, a Harry nerijetko pokazuje koliko voli provoditi vrijeme s obitelji. Prilaz kući koriste kao biciklističku stazu pa Harry rado juri biciklom sa svojim sinom. Maleni Archie voli se igrati i u kuhinji, a dokumentarac je otkrio kako je već i pripremio prvo jelo u društvu Meghanine nećakinje Ashleigh.

Ipak, najljepši su trenuci kada se zajedno 'ušuškaju' i provode vrijeme čitajući. Dokumentarac je prikazao obiteljski trenutak bliskosti kada je Harry držao slikovnicu u rukama, a Archie mu je pomagao čitati priču sestrici Lilibet. Na drugom kraju bijelog kauča u njihovom prekrasnom domu smjestila su se i dva psa koja su uživala u lijenom poslijepodnevu.

Inače, nakon Megxita, kako se popularno naziva Harryjevo odstupanje s mjesta aktivnog člana britanske kraljevske obitelji i preseljenja u Ameriku, princ je svašta otkrio o britanskom tronu. Tako su on i njegova supruga dali intervju Oprah Winfrey u kojem su otkrili mnogo detalja koje javnost nije podržala. Nedavno je Harry objavio i memoare naziva 'Spare' ('Rezerva') u kojima je iznio još neke detalje.

U knjizi je pisao o tome kako ga je brat William fizički napao zbog braka s Meghan. Naveo je da se sukob dogodio u njegovu domu u Londonu 2019. godine. Imao je vidljivu ozljedu na leđima nakon što ga je princ od Walesa zgrabio za ovratnik i pokidao mu ogrlicu prije nego što ga je srušio na pod. Harry nadalje tvrdi da je William američku glumicu nazvao "teškom", "bezobraznom" i "toksičnom", a na to je Harry uzvratio Williamu kako ponavlja priče i naslove o Meghan koje plasiraju britanski mediji i time je htio dati do znanja Williamu kako sumnja da upravo on plasira medijima takvu sliku o Meghan. U tom trenutku je William poludio i izgubio kontrolu te fizički napao svog brata.

- Sve se dogodilo tako brzo. Dakle, vrlo brzo. Uhvatio me za ovratnik, strgnuo mi ogrlicu i srušio me na pod. Sletio sam na pseću zdjelu koja je pukla ispod mojih leđa, a komadići su me zarezali. Ležao sam na trenutak ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe - opis je svađe i fizičkog sukoba prinčeva. U knjizi navodno Harry tvrdi kako su ga u mlađim danima upravo William i supruga Kate Middleton nagovorili da na jednu zabavu odjene nacističku uniformu koja mu je kasnije donijela loš publicitet.

