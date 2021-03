Meghan i Harry šokirali priznanjem da su se vjenčali u tajnosti, a na jedno pitanje su odbili odgovoriti

Sinoć je američki CBS emitirao najiščekivaniji intervju godine s vojvotkinjom od Sussexa i bivšom glumicom Meghan Markle (39) te njezinim suprugom princom Harryjem (36). U intimnoj dvosatnoj ispovijesti koju su odlučili podijeliti s najpoznatijom talk-show voditeljicom Oprah Winfrey (67) progovorili su o napuštanju kraljevske obitelji te odlasku s dužnosti kojeg su najavili 8. siječnja 2020. godine, a koji je ubrzo postao poznat kao ''Megxit''. Govorili su o pozadini svoje teške odluke te optužbama koje su se nizale na račun vojvotkinje tijekom života u Velikoj Britaniji, zbog čega su se otisnuli u život „preko bare“, a dotaknuli su se i svog života u Americi gdje odgajaju 21-mjesečnog sina Archieja Mountbattena-Windsora (1.5) i Meghanine druge trudnoće koju su, simbolično objavili kad i Harryjeva pokojna majka princeza Diana, na Valentinovo. Na početku intervjua s Oprah je razgovarala samo Meghan, a kasnije joj se pridružio Harry.

Oprah ju srdačno pozdravila i divila se njezinom trudničkom trbuhu te joj uputila komplimente, a potom ju pitala zna li spol djeteta.

Sve teme su dozvoljene

- Ovoga puta znamo. Čekat ću supruga pa ćemo to podijeliti s tobom – rekla je nasmijano Meghan, a Oprah je odmah pripomenula kako pitanja nisu unaprijed dogovorena, da su sve teme dozvoljene te da ona i Harry nisu plaćeni za ovaj intervju. Nakon toga Oprah ju je upitala o ulasku u kraljevsku obitelj i kako je to proteklo.

- To je potpuno drugačije od svega – započela je vojvotkinja od Sussexa te dometnula kako nije imala sve informacije o kraljevskoj obitelji. – Reći ću da sam u to ušla naivno – kazala je Meghan i dodala da nije razumjela što je posao člana kraljevske obitelji pa se našalila da nikada nije guglala princa Harryja.

Foto: YouTube Screenhshot

- Nisam romantizirala nijedan element toga. Sve što znate o kraljevskoj obitelji je ono što čitate u bajkama – pojasnila je Meghan i otkrila kako je kraljica Elizabeta, Harryjeva baka, bila među prvim osobama iz kraljevske obitelji s kojima se upoznala. – Dogodilo se sasvim spontano, bila sam s Harryjem na ručku, a ona je upravo bila gotova s jednom od svojih ceremonija. Harry me tada pitao želim li upoznati njegovu baku. Rekla sam 'da, naravno', a on me pitao 'znaš li kako se pokloniti?'. Mislila sam da je to farsa za javnost, ali on mi je tada rekao 'ona nije samo moja baka, to je kraljica'. Tu mi je tek postalo jasno što njima znači institucija kraljice. Zbilja sam mislila da se to događa vani i da je dio farse – iskrena je bila omražena vojvotkinja koja je potom otkrila da je najbolji dio njihovog novog života, nakon odlaska iz palače to što žive autentično.

Priznala je da su ona i princ Harry htjeli da njihovo vjenčanje ne bude slavlje za cijeli svijet, već njihovo osobno te da su se vjenčali zapravo tri dana prije velike svečanosti koju su pratili gledatelji diljem svijeta. Potom je oštro odbacila glasine da je rasplakala vojvotkinju od Cambridgea i Harryjevu šogoricu Kate Middleton (39) tijekom probe haljina uoči vjenčanja i izjavila da se zapravo dogodilo sve obratno.

– Ne. Dogodilo se posve suprotno. Ne govorim ovo kako bih nekoga kritizirala. Ona je preuzela odgovornost za to i nikada ne bih htjela da to iziđe. Htjela sam ju zaštititi – kazala je Meghan i rekla kako smatra Kate dobrom osobom. - Nije bilo nikakvih prigovora oko haljina. Ispričala se i ja sam joj oprostila – tvrdi Meghan koja je iskomentirala da je ''priča s Kate bila jako teška''.

– Zašto nitko nije intervenirao? – upitala ju je Oprah.

– Ne znam – odgovorila joj je 39-godišnjakinja koja je u nastavku razgovora istaknula da ju je kraljevska obitelj potaknula da razmišlja o svojim korijenima, a Oprah je potom istaknula koliko je njezina pozadinska priča drugačija od one kraljevske.

– Naveli su me na razmišljanje i sada kad se prisjećam, hvala Bogu da sam imala sve to životno iskustvo i što sam oduvijek radila i cijenila neovisnost i slobodu govora – iskreno je rekla Meghan, pa se dotaknula i direktne upute Palače kako odgovarati na medijske upite. – Radila sam sve što su mi rekli i uvijek sam odgovarala s ''bez komentara''. Tek kada smo se vjenčali sam shvatila da, ne samo da će slušati već će i lagati kako bi zaštitili članove obitelji – rekla je Meghan.

Archiejeva boja kože i tajno vjenčanje

Na pitanje je li se osjećala zaštićeno „obiteljskim poslom“ poručila je da je to teško odrediti, ali o odnosu s kraljicom govorila je vrlo pohvalno te prepričala kako joj je Elizabeta dala predivnu bisernu ogrlicu i odgovarajuće naušnice i da je uvijek bila topla i srdačna.

Zatim je Meghan iznijela tvrdnju koja je šokirala Oprah.

- Što?! - upitala ju je slavna voditeljica nakon što je Meghan objasnila da su se pojedini članovi obitelji brinuli koliko će tamna biti Archiejeva koža nakon što se rodi. – To mi je prenio Harry – prisjetila se Meghan razočarano ne otkrivajući koji članovi su htjeli to saznati jer bi bilo, kako navodi, suviše štetno.

– Najbitnija uloga koju ću ikada imati je majka – odlučno je rekla. – Biti prvi tamnoputi član obitelji, a ne biti povezan kao ostali članovi...Kad si član monarhije, kao unuče monarha postaješ princ – kazala je Markle tvrdeći da ona i Harry nisu odustali od davanja titule Archieju i da je to bila odluka palače. Na upit je li Archie nije postao princ zbog svoje rase, Meghan je započela: ''Dok sam bila trudna i dok se pričalo o njegovoj tituli i zaštiti, koliko će mu koža biti tamna...'', a zatim ju je Oprah prekinula:

''Tko je s tobom vodio taj razgovor? Kako?“

Meghan je odbila odgovoriti na to pitanje pravdajući se kako bi bilo vrlo štetno da javnost sazna o kome se radi, a na pitanje jesu li je podržali u svoj svojoj moći, vojvotkinja od Sussexa je probala objasniti da postoji razlika između obitelji i institucije koja vodi obitelj.

– Imate obitelj i onda imate ljude koji vode ustanovu i to su dvije različite stvari i bitno ih je dobro razvrstati jer kraljica je, na primjer, oduvijek bila predivna prema meni – kazala je Meghan nakon što je priznala kako je nakon vjenčanja shvatila da se stvari pogoršavaju i da neće dobiti obećanu zaštitu.

Foto: YouTube Screenhshot

U nastavku razgovora Meghan je opisala kako su joj ljudi iz ''Firme'', kako je nazvala kraljevsku obitelj, sugerirali da je posvuda te da bi se na neko vrijeme trebala skloniti. – Na to sam im rekla kako sam kuću napustila dvaput u protekla četiri mjeseca i da sam svugdje, ali sam nigdje. Govorila sam ''Shvaćam da postoji opsesija s tim kako stvari izgledaju, ali je li itko priča o tome kako se osjećam? Jer trenutno se ne mogu osjećati usamljenije'' – ispričala je 67-godišnjoj kraljici talk-showa te dodala: ''Malo toga sam smjela činiti i naravno da je to polučilo usamljenost''.

Oprah je ponovno u razgovoru skrenula pozornost na pitanje Archiejeve boje kože jer je htjela razumjeti jesu li je pitali hoće li dijete biti ''previše smeđe'' i da će to stvoriti probleme.

- Nisam bila u mogućnosti pitati zašto, ali ako to pretpostavljaš, mislim da je zasigurno tako – odgovorila je potvrdno pa otkrila detalje o tajnom vjenčanju tri dana prije kraljevskog vjenčanja koje se emitiralo 19. svibnja 2018. godine.

- Tri dana prije vjenčanja smo se vjenčali. To nitko ne zna. Pozvali smo nadbiskupa i rekli mu: ''Čujte, spektakl je za svijet, ali mi svoje zajedništvo želimo između nas'' – kazala je Meghan te navela da se radi o Nadbiskupu od Canterburyja Justinu Welsbyju. Potom su se dotaknule iznimno teškog razdoblja za Meghan tijekom njezine prve trudnoće s Archiejem. Naime, 39-godišnjakinja je priznala da se borila sa suicidalnim mislima i opisala pritisak medija kao ''gotovo neizdrživo''.

Suicidalne misli

– U podcastu si bila rekla da je sve postalo gotovo neizdrživo i tu sam pomislila da zvuči kao da si u nekom emocionalnom problemu. Što se zapravo događalo? ''Gotovo neizdrživo'' zvuči skoro kao točka pucanja – pitala ju je Oprah.

– Da, i bila je. Nisam vidjela rješenje. Noću bih sjedila i nisam mogla shvatiti kako se ovo odvilo, ali puno je gore kad bih to osjetila kroz izraz moje majke i prijatelja dok me zovu i plaču govoreći ''Meg, ne štite te''. I shvatila sam da se to sve događa jer ja jednostavno dišem. I sramila sam se to reći tada, a posebno me bilo sram reći Harryju jer znam kroz koji je gubitak prošao. Ali znala sam da ako to ne kažem, da ću to učiniti... I jednostavno nisam...Nisam više htjela živjeti. Bila je to vrlo jasna i zastrašujuća pomisao. Rekla sam Harryju, a on me samo držao u naručju - emotivno je odgovorila sa suzama u očima na Oprahino pitanje priznaje li da su to bile suicidalne misli.

– Da. Bojala sam se je bilo jako stvarno. To nisam bila ja. Pomislila sam ''Ne smiju me ostaviti samu'' – borila se Meghan sa suzama priznavši da se u jednom trenutku za savjeti javila jednoj od najboljih prijateljica pokojne Diane te je palaču zamolila da potraži profesionalnu pomoć. Kazala je kako nakon pridruživanja obitelji nije imala pristup svojim osobnim stvarima, poput putovnice.

- Otišla sam do njih i rekla da moram negdje potražiti pomoć. Da se nikada ovako nisam osjećala i da moram nekamo otići. Rekli su mi da ne mogu, da to neće dobro izgledati za njih – prepričala je.

Opru je zanimalo boji li se vojvotkinja reakcije kraljevske obitelji.

- Neću živjeti u strahu – poručila je bivša glumica i dodala: ''Da odgovorim na pitanje, ne znam kako su mogli očekivati da ćemo šutjeti, ako postoji aktivna uloga firme u tome da nas ocrne'', pojasnila je pa dodala: ''Ja sam već izgubila...Puno toga je već izgubljeno''.

Foto: CBS video screenshot

Nakon toga pridružio im se princ Harry te je par otkrio da će na ljeto postati roditelji jedne curice, a Oprah je skrenula pozornost na ''Megxit'' i njihov doživljaj odlaska iz Velike Britanije.

- Ispalo je da smo odustali i otišli – kazala je Meghan, a Harry je dodao da su otišli jer nisu dobili pomoć koju su tražili. - Išao sam na sva prava mjesta i nisam mogao dobiti pomoć – prisjetio se 36-godišnji princ kojem je najveću brigu predstavljala činjenica da bi se povijest mogla ponoviti, aludirajući pritom na tragičnu smrt princeze od Walesa, njegove majke Diane.

– Nismo imali izbora. Nisam htio da se ponovi povijest. Kad to kažem govorim o svojoj majci. Cijelo nam se vrijeme govorilo 'to je tako, tako mora biti'. Govorim naravno o britanskim medijima. Obraćao sam im se kao suprug i kao otac. Nismo dobili dovoljnu podršku obitelji u tom trenutku i želio sam podržati Meghan tim svojim potezom – kazao je Harry i opovrgnuo tvrdnje da su odluku donijeli iza kraljičinih leđa.

– Ona mi je baka i previše je poštujem – objasnio je i priznao da je njegov otac princ Charles (72) prestao kontaktirati s njim jer je uzeo stvar u svoje ruke, a Meghan je istaknula kako se nada da će ljudima pouka ovog intervjua biti da znaju da postoji druga strana i život vrijedan življenja.

– Izgubila sam oca, izgubila sam dijete, umalo sam izgubila i identitet, ali i dalje stojim – poručila je supruga princa Harryja domećući kako nije namjeravala reći ništa šokirajuće niti je pitala o mogućim sankcijama. - Neću živjeti svoj život u strahu – ponovila je Meghan.

Harry se potom osvrnuo na detalje osiguranja koje su im ukinuli nakon što su se povukli iz službe.

– Objašnjenje je bilo da je došlo do promjene (našeg) statusa. Pitao sam ih postoji li promjena u prijetnjama i rizicima i dobio sam ''ne'', ali zbog promjene statusa nismo više službeni članovi kraljevske obitelji – pojasnio je mlađi sin princa Charlesa otkrivši da je i sam bio na jako mračnom mjestu. Rekao je voditeljici da nikada nije razgovarao s obitelji jer se sramio priznati da Meghan treba pomoć.

Harry je osjetio sram

– Osjećao sam da unutar moje obitelji nema razumijevanja za takve stvari. U tri godine britanska kraljevska obitelj nijednom nije stala iza Meghan, a tabloidi su je masakrirali – kazao je te pojasnio kako postoji prešutni dogovor između obitelji kao institucije i tabloida, ali da je njegova supruga bila žrtveno janje u toj priči i nju se ocrnjivalo kao nikoga drugoga, što je okarakterizirao kao rasizam.

– Cijeli rasni element bio je jako velik i utjecalo je na mnoge ljude – rekao je Harry, a Oprah je upitala što je bila kap koja je prelila čašu kad su odlučili napustiti uloge u obitelji.

Foto: YouTube Screenhshot

– Bio sam očajan. Tražio sam pomoć gdje god sam mislio da ju mogu naći, oboje smo to radili – zajedno i odvojeno – započinje Harry.

– Otišli ste jer ste tražili pomoć, a niste ju dobili? – upitala je ponovno Oprah.

– Da. Ali mi nikada nismo otišli – odgovorio joj je princ, a Meghan se složila.

Kada ga je Oprah ponovno upitala o tvrdnjama da su odluku donijeli kraljici iza leđa, on je rekao da može pretpostaviti da su te priče došle od ''institucije''. Potom ga je Winfrey upitala kako su znali da to ne rade kraljici iza leđa.

– Dok smo bili u Kanadi, s bakom sam imao tri razgovora, a s ocem dva, prije nego je prestao prihvaćati moje pozive – počeo je Harry objašnjavati i dodao kako mu je otac rekao da počne zapisivati cijeli svoj plan.

Oprah se potom osvrnula na priče da je Meghan razlog zašto je Harry napustio obitelj i na termin Megxit.

– Možete li zamisliti koliko malo smisla to uopće ima? Ostavila sam sve da budem s njim i posvetila bih sebe tome (kraljevskoj obitelji) zauvijek – kazala je Meghan tvrdeći da ju nitko nije pripremao za protokol kojeg se pridržavaju svi članovi obitelji, a zatim je Oprah pitala Harryja bi li odstupio da nije bilo Meghan.

O Willu, Charlesu i mami Diani

– Ne. Odgovor na vaše pitanje je ne. Ne bih bio u mogućnosti, jer sam bio zarobljen. Nisam vidio izlaz. Bio sam zarobljen i nisam shvaćao da jesam – odgovorio je Meghanin suprug kojeg je Oprah uporno tražila da objasni što znači ''zarobljen'' u njegovom smislu, ako je rođen s privilegijom da bude dio kraljevske obitelji. Objasnio je kako je bio zarobljen unutar sistema, poput ostatka obitelji.

– Moj otac i brat su zarobljeni. Oni ne mogu otići – kazao je Harry dodajući da ima veliko suosjećanje za njih.

Oprah ga je tada pitala što bi rekla njegova majka da je još uvijek živa.

– Moja mama Diana bila bi danas ljuta na nas i bila bi tužna, ali bi i razumjela. Htjela bi samo da smo sretni. Zbog nje smo si ustvari ovo i mogli priuštiti – započeo je Harry pritom misleći na to da ga je obitelj početkom 2020. prestala financirati, ali je mogao računati na majčino nasljedstvo. – Ne mogu ni zamisliti kako je njoj bilo kad je prolazila kroz sličnu stvar, mi smo barem imali jedno drugo - dodao je i istaknuo da su s kraljicom Elizabetom u korektnim odnosima te da se čuju relativno često, ali da s ocem i bratom trenutačno ne razgovara.

– Tata me je povrijedio jako. Prestao mi se javljati otkako sam uzeo stvar u svoje ruke, a i sam je prošao kroz nešto slično u životu – tvrdi Harry koji se nadao da će Charles imati više razumijevanja za sina, ali i za unuka. – William i ja dali smo si prostora. Nadam se da vrijeme liječi sve rane pa će i te naše. Prošli smo svašta zajedno i volim ih svejedno – kazao je Harry dodajući da ne žali ni za čime te da je ponosan na njih na neki način.

Foto: CBS video screenshot

Oprah nije odustajala od teme rasizma i pitanja boje kože malenog Archieja prije rođenja.

– Istina je, nažalost. Svojedobno sam vodio razgovore o toj temi i to je užasno. Nikad neću otkriti ništa više o tom razgovoru – rekao je Harry i pojasnio da nikada ne bi otišli iz Velike Britanije da je sve bilo u redu.

Na kraju su zaključili da su možda ostali bez titula, ali novi život im više odgovara. Oprah ih je upitala žale li za čim, ali Harry je odmahnuo glavom. Meghan je poručila samo jednu stvar.

– Jedino žalim što sam vjerovala da će me kraljevska obitelj zaštititi – istaknula je, ali je ostala pri mišljenju da je trenutna situacija bolja nego bajka.

Harry je istaknuo da je Meghan spasila njihovu obitelj, ali ona je to demantirala i ispravila ga kazavši da je on taj koji im je hrabrim potezom omogućio novi, drugačiji život. - Mogu s djetetom na biciklu izaći u prirodu, na plažu ili u šetnju. Ogromna razlika, cijenimo naš novi život – kazao je ponosno 36-godišnji princ tijekom prikazivanje crno-bijele snimke Archieja i Meghan na plaži, a Oprah je najavila kako će tijekom sutrašnjeg dana javnost dobiti još nekoliko priloga bivšeg kraljevskog para koji je podigao prašinu na dvoru kakva se ne pamti.