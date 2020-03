Medvešek: 'Svi su mi govorili da ne smijem zeznuti jer je to Freddie'

U nedjelju se u program Nove TV vratio glavni adut zabavnog programa te televizije, show “Tvoje lice zvuči poznato” i odmah dokazao koliko su gledateljima nedostajale imitacije poznatih glazbenika. Prvu emisiju šeste sezone pratilo je gotovo 803 tisuće gledatelja uz ostvarenih 51,2 posto udjela u gledanosti. Svaki drugi gledatelj bio je uz glazbene hitove koji su se redali u emisiji, a njih više od 1,5 milijuna barem na minutu pogledalo je ovu zabavnu emisiju. Produkcija je u novoj sezoni na višem nivou, a tome je pridonijela i pozornica od 2500 te videozid od čak 120 četvornih metara.

Neda oduševila i Terezu

Prvi je pobjednik glumac Fabijan Pavao Medvešek, koji je oduševio preobrazbom u Freddieja Mercuryja. Legendarni koncert na Wembleyu oživio je na videozidu, a Fabijan je toliko dobro imitirao Freddiejevo pjevanje “Bohemian Rhapsody” da su se na društvenim mrežama mogli pročitati komentari kako je izvedbom zasjenio i oskarovca Ramija Maleka koji je glumio Freddieja u istoimenom filmu.

– Uvijek je to izazov jer, koga god dobiješ, to nisi ti. Imao sam veliku tremu i svi su mi govorili da ne smijem zeznuti jer je to Freddie. Čudan mi je osjećaj i nadam se da ću moći ponoviti nešto slično. Ali nema pritiska, nama je tu bitno druženje i veselje – izjavio je nakon pobjede. Njegova transformacija sastojala se od pet koraka koji su uključivali umjetnu kožu, kosu, brkove, jako detaljnu šminku i odjeću.

Ništa slabija nije bila ni Neda Parmać, koja je osvojila drugo mjesto imitacijom bezvremenskog hita “Moja posljednja i prva ljubavi” Tereze Kesovije. Neda je glasom, pokretima i emocijom podsjetila na veliku dubrovačku umjetnicu, koja joj je i sama čestitala na Instagramu.

Damir Kedžo je svratio kod nas i priznao mnoge čudne stvari o sebi.

– Bravo, Neda Parmać! Zadatak nije bio lagan, ali si ga vrhunski odradila s mnogo truda, emocije i ljubavi. Kako sam ti rekla, na trenutke sam pomislila da gledam sebe na sceni pa dalje ne trebam ništa više govoriti o tvom sinoćnjem nastupu u “Tvoje lice zvuči poznato”. Šaljem ljubav i podršku u nastavku showa – napisala je Tereza Kesovija na Instagramu.

Ništa lošiji nisu bili ni Marko Braić kao Maja Šuput, Mario Valentić u koži Nives Celzijus, Siniša Ružić kao reperica Cardi B., Marina Orsag kao ABBA, Lu Jakelić koja je izvela duet Josipe Lisac i Dina Dvornika te Lana Klingor Mihić kao LunchMoney Lewis. Valja spomenuti i debi Maje Šuput koja se dobro snašla u voditeljskoj ulozi uz Franu Ridjana.

Maja Šuput oduševila

Mnogi smatraju da je upravo Maja Šuput bila jedan od glavnih aduta emisije koja ima brojne poklonike. Pjevačica poznata po tome da svaki nastup odradi izuzetno profesionalno oduševila je u ulozi voditeljice. Komentatori kažu da je bila ležerna, prirodna, neopterećena time kako će tko ocijeniti njezin nastup, a i izgledala je odlično. Nimalo nije zaostajala za iskusnim Franom Ridjanom te je još jednom dokazala da su pjevači i glumci pravo voditeljsko osvježenje.