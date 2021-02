Massimo: 'Biti nominiran u ovako izazovnoj godini posebno je priznanje'

Jedna od najizazovnijih godina za glazbenike je iza nas. Posljedice se osjete i osjetit će se još neko vrijeme. Većina glazbenika posvetila se stvaranju jer im nastupanje nije bilo omogućeno ili je održavano uz najveće moguće restrikcije što je u potpunosti smanjilo pravi doživljaj koncertne energije. Poneki su posustali u stvaranju, ali ne i Massimo Savić. Dapače, u prosincu je održao koncert koji je bio prijeloman trenutak za domaću scenu jer se odvio na dvije platforme, odnosno u stvarnom i virtualnom svijetu. U Koncertnoj dvorani Lisinski 250 ljudi uživalo je u jedinstvenom koncertu za pamćenje, pridržavajući se svih epidemioloških mjera, a nekoliko stotina fanova kupilo je ulaznice i za streaming koncerta.

Nedavno mu je u rukama završila i nagrada za najbolju pjesmu u 2020. godini “Mali krug velikih ljudi”, koju potpisuje njegov kolega glazbenik i frontmen benda Vatra Ivan Dečak, a sada ga je zatekla i nominacija za prestižnu Večernjakovu ružu u kategoriji za glazbenika godine. U tom društvu našao se s Alejuandrom Buendijom, Darkom Rundekom, Damirom Urbanom i Vannom, a koliko mu to znači otkrio je u našem razgovoru, u kojem smo se dotakli i posljedica lockdowna na fizičko i psihičko zdravlje, priprema nove glazbene poslastice u ovoj godini, kao i same reakcije za najstariju medijsku nagradu u Hrvatskoj.

Čestitke na nominaciji za Večernjakovu ružu u kategoriji za glazbenika godine! Kako ste reagirali kad ste saznali za nominaciju? Kome ste prvo javili?

Hvala na nominaciji, puno mi znači. Znate, ova godina iza nas bila je posebna, teška, izazovna, puna poteškoća, zabrana... ali, s druge strane, bila je to godina kada mi je izašla pjesma “Mali krug velikih ljudi”, koja ima posebno značenje za mene. Bila je to godina kada sam prvi put održao hibridni koncert, koncert u teškim epidemiološkim uvjetima s 250 ljudi u Lisinskom i više od tisuću ljudi iz cijeloga svijeta virtualno. Bila je to godina u kojoj sam naučio puno o sebi, o strahu za bližnje, strahu za sutra. I u takvoj godini biti nominiran za Večernjakovu ružu, eh, to ima posebnu težinu.

Proteklu godinu obilježila je prava borba za glazbenike, ali 10. prosinca održali ste rasprodan hibridni koncert u Lisinskom, ali u smanjenom kapacitetu zbog epidemiološke situacije. Nikad viđeno, spoj virtualnog i stvarnog, ali apsolutni uspjeh. Kako gledate na to kao na kulminaciju 2020. godine, dosad najteže za glazbenike?

Da, bilo je to posebno iskustvo, ali trebalo je biti hrabar. Zato zahvaljujem svojem timu koji me podržao i koji je spremno stao uz mene u tom eksperimentu. Ovo je vrijeme kada čovjek treba biti hrabar i probati pronaći načine za opstanak, bio on glazbenik ili bavio se nekim drugim pozivom.

Preživjeli smo prvi lockdown. Došao je drugi, koji još traje. Kako je to djelovalo, odnosno kako djeluje na vas? Što je najteže kad je riječ o zdravlju – fizičkom i mentalnom?

Prvi je lockdown za mene bio kritičan jer sam prestao ići na vježbe i onda su mi se u svibnju vratili bolovi u disku. Bio sam u agoniji doslovce mjesecima. A onda sam se doveo u red, pravilna prehrana, tjelovježba i sad sam možda u najboljoj životnoj formi. Vježbanje mi je i mentalno pomoglo, jer ovaj period sve nas je stavio pred velik psihički test.

Dogodio se još jedan potres. Svi su pokazali veliko srce prema stradalima u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim mjestima. Zagreb je također pretrpio dodatnu štetu. Gdje ste vi bili tijekom potresa? Je li vas strah dodatnih podrhtavanja?

Ovaj me potres jako pogodio. Naime, jedna od mojih najbližih suradnica upravo je iz Petrinje, a iz Siska su mi dva člana benda. Dakle, kada sam saznao da je potres bio tamo, prvo sam išao vidjeti kako su oni i što možemo učiniti. Tako da sam već nekoliko minuta nakon potresa znao koliko je bio razoran. Užasnulo me stanje na terenu i nekako su svi moji strahovi pali u vodu kada sam vidio kako je tim ljudima.

Kako je supruga reagirala na nominaciju koju ste dobili? Savjetuje li vas ikada i oko čega najviše?

Moja supruga moj je najbolji i najiskreniji savjetnik i s njom uvijek provjerim sve svoje poslovne poteze.

Pripremate li novu glazbu u 2021. godini?

Da, upravo radimo na novom singlu koji je, ako je moguće, još bolji od “Malog kruga”. Ili je jednako fantastičan, ali na drugi način. Jedva čekam da ga čujete.

U vašoj kategoriji još su nominirani Saša Antić, Darko Rundek, Urban i Vanna. Koga biste od njih istaknuli kao inspiraciju i zašto?

Našao sam se u odličnom društvu i već je sama nominacija golem razlog za slavlje.

Ako epidemiološke prilike dopuste i održi se dodjela Večernjakove ruže, koga ćete povesti sa sobom?

Naravno, svoju suprugu Eni. Nakon ovako dugog perioda bez društvenih događanja bit će nam drago malo se dotjerati.