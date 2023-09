Mašinko objavio novu pjesmu, a spremaju i album za jesen: 'Očekujte kombinaciju starog i novog'

Bend Mašinko nedavno je objavio svoju novu pjesmu "Sitne duše", a nekoliko mjeseci prije toga publici su predstavili i naslovni singl novog albuma "Pozovite rapsode". Novi album moći ćemo čuti sredinom listopada, a Mašinko iza sebe već ima niz glazbenih ostvarenja. Bend su nam ukratko predstavili Srđan Grbić i Andrija Ražnatović. "Sitne duše", kažu, govore o stalno prisutnoj gluposti, nepotizmu, psihologiji mase, apatiji, beznađu i nezainteresiranosti.

- Sitne duše samo preuzimaju fasadu i onda čine nepovratnu štetu - kažu te dodaju da su na pjesmi radili s producentom Rokom Dropuljićem, režiserom Radislavom Jovanovom Gonzom, direktorom fotografije Stankom Hercegom, a u spotu je glumio i Roko Sikavica. Reakcije na pjesmu su pozitivne, a članovi benda su prezadovoljni njima.

Otkrili su i da nas sredinom listopada očekuje kombinacija starog i novog.

- Ima tu nekoliko stvari koje su komotno mogle nastati i prije 10 ili 15 godina, ali i nekih novih, sjetnih, refleksivnijih momenata. Ukratko, stilski se tu i dalje mogu čuti utjecaji raznih bendova koje nas šestorica volimo. Ima i nekih iznenađenja, ali neka to publika sama prepozna - rekli su te dodali da nakon albuma nastavljaju s radom, i novim pjesmama i nastupima. Za proljeće u Zagrebu planiraju i obilježavanje 10 godina albuma "Svugdje je doma, ali lijepo je najljepše".

Mašinko trenutno planira mini-turneju Beograd-Novi Sad, a nakon toga ih publika može čuti u Splitu i Kutini.

- Za dalje ćemo vidjeti kakav će biti interes nakon izlaska albuma - kažu.

Mašinko iza sebe već ima niz albuma i mnogo nastupa, a svoj glazbeni put opisuju:

- Iskreno, mi smo jedna prilično raznovrsna skupina koju je teško natjerati na bilo kakav put. Ukratko, koncerti, ljubav, sreća, velika podrška scene i dragih prijatelja.

VEZANI ČLANCI

Bend je već na okupu više od 10 godina, a evo što kažu o svojim počecima.

- Mislim da su Šulc i Lovro bili razigrani u SC-u i zamislili imati bend koji svira pank obrade ljubavnih pjesama (A u srcu). Vrlo brzo smo se priključili Pero, Pitura i ja. Zatim smo podmuklo iskoristili Šulcov boravak u Bruxellesu i počeli svirati svoje pjesme - prisjećaju se te dodaju da je naziv benda nastao u jednim svatovima.

- Bilo je to jedno vjenčanje na kojem je Pitura bio. A kako je on jedna vrlo glasna osoba, došao je na probu oduševljen viđenim i prepričavao zgode s te svadbe. Kao dva lika u toj priči su iskočili dundo od Jelene (to je meni bilo top ime za bend) i Mašinko, prvak Brača u nabijanju janjca. I eto, od tad se zovemo Mašinko - prepričavaju te dodaju i razmišljanja o širenju svoje glazbe van.

- Mislim da bi bilo dosta ambiciozno i ovo što unutar granica Hrvatske imamo nazvati karijerom. Mi načelno sviramo gdje nas se zove, pa nas tako čekaju i dva koncerta u Srbiji. Voljeli bismo i više i dalje od toga naravno, no već lagano iskorištavamo sve jokere koje nam naše familije mogu dati. A van našeg govornog područja, to samo ako se nešto čudno zalomi… iako ne bi bio prvi put - zaključuju članovi Mašinka.

VIDEO Gibonni je iskreno otkrio: Dva puta su me operirali i spajali na infuziju