Martina Tomčić objasnila zašto uređuje fotografije i otkrila: Priznajem i da sam podlegla estetskim tretmanima

Martina Tomčić Moskaljov jedna je od članica žirija showa "Supertalent" čija se nova sezona prikazuje nedjeljom na Novoj TV. Operna diva na svom Instagramu rado dijeli fotografije outfita za emisiju, a ne skriva kako joj fotografije prije objave kroz filtere ili photoshop uredi modni stilist Marko Grubnić. Mišljenja njezinih pratitelja podijeljena su oko toga treba li Martina objavljivati photoshopirane fotografije ili ih prikazati onakvima kakve zbilja jesu, a ona je objasnila i zašto to radi.

- Moj profil na Instagramu nešto je što ulazi u tuđe domove i želja mi je da ima određenu estetiku iz poštovanja prema svim ljudima. Apsolutno me veseli kad me Marko Grubnić malo obradi! - rekla je u intervju za Story. Ispričala je i kako nije pobornica botoksa i filera jer joj je to grozno, ali je i dodala kako ne treba suditi drugima jer nikad ne znamo što koga pokreće i motivira.

- Dolazimo i do paradoksa, nekoj bi zbilja naboranoj ženi to donijelo dašak svježine i popravilo ten, ali često pretjeruju lijepe žene. Da budem poštena do kraja, ako bih počela gubiti kosu, sigurno bih otišla na transplantaciju. Mislim da žene imaju jednak problem s ćelavosti kao i muškarci. To je dosta stig­matizirano. Priznajem i da sam podlegla estetskim tretmanima. Napravila sam nekoliko ljuskica na donjim zubima. Dogodilo se da sam ih s godinama ‘pojela’, a shvatila sam i da sam počela malo fufljati dok govorim. Tada mi je prijateljica, stomatologinja Tamara Miličić predložila ljuskice. Zadovoljna sam. S druge strane, botoks mi je sad neprihvatljiv, ali ne znam što će biti za 15 godina.- rekla je Martina. Kazala je kako joj silikoni spadaju u isti kategoriju kao botoks i poručila: Tko voli nek izvoli.