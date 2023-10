Martina 14-godišnjeg plesača zlatnim gumbom poslala u polufinale: 'Bit ćeš svjetska zvijezda'

Pregršt zanimljivih nastupa gledateljima su pripremili kandidati četvrte audicijske emisije Supertalenta. Neki su toliko oduševili žiri da su osvojili direktni prolaz u polufinale, dok su ih drugi šokirali dosad neviđenim talentima na ovoj pozornici.

Briljantnim plesnim pokretima 14-godišnji Andi Ismaili ostavio je cijeli studio bez teksta. Najviše je zadivio Martinu koja je njegovu točku nagradila zlatnim gumbom i osigurala mu direktan prolaz u polufinale. „Fantastičan si, znaš? Bit ćeš svjetska zvijezda“, poručila mu je Martina, pa dodala: „Vidimo se u polufinalu i, molim te, pripremi se i ponesi svoju strast, samopouzdanje, veselje i ostani ono što jesi.“ Ovaj mladi zaljubljenik u ples dolazi iz malog mjesta u Makedoniji i plesom se počeo baviti prije 6 godina. To je njegovo sigurno mjesto iz kojeg crpi najviše samopouzdanja, a po dolasku na pozornicu Supertalenta to samopouzdanje i strast donijeli su mu zlatni uspjeh.

Foto: Nova TV

Simpatije žirija osvojio je i kandidat umjetničkog imena Princ Petar 23 koji je s gledateljima Supertalenta podijelio životnu priču, a zatim svojim performansom ponovnog rađanja iz jajeta potpuno iznenadio žiri. „Možda je lakše ponovo se roditi nego neke stvari prebroditi“, njegova je životna krilatica pomoću koje je razradio ovaj nastup. „Ja mislim da za tebe postoji jako puno prostora ako se tome posvetiš jer vrlo vrlo ozbiljno tomu pristupaš, nisi diletant“, poručila mu je Martina, a Petar je otišao doma s tri prolazna glasa.

Čim se pojavila na pozornici Karyna Zubal plijenila je pažnju gledatelja, a zatim je akrobatskim pokretima na kolutu pokazala zavidne vještine i snagu. Ovu Ukrajinku sa završenom cirkuskom akademijom publika je nagradila ogromnim pljeskom. Karyna je dokazala da joj je apsolutno mjesto na pozornici, a to su potvrdili pozitivni komentari i prolazni glasovi žirija. „Pokušavala sam brojati koliko ste okreta napravili, ali nakon 2000 sam se izgubila. Bilo je stvarno jako lijepo i mislim da ćete biti sretni kad se budete gledali na TV-u“, poručila je Maja.

Četiri prolazna glasa u Sloveniju je ponijela energična i uigrana plesna skupima Jay Dance Studio. „Složili ste nešto što je barem u muzici jako modreno u današnje vrijeme, čak ne bih rekao da odgovara uz ovu vrstu plesa, ali ste super to iskombinirali. Što se tiče samog plesa i tehnike tu ste stvarno doktori, od energije do ujednačenosti, same pohvale i volio bih vidjeti još vaših izvedbi“, istaknuo je Davor. U ovom sastavu nastupaju tek dvije godine, a dinamičnom koreografijom potpuno su okupirali pažnju gledatelja.

Foto: Nova TV

Akrobacije na njemačkom kolutu izvela je Španjolka Raquel Carpio, a njenim fluidnim pokretima Fabijan je bio toliko očaran da se po završetku nastupa i sam okušao u akrobacijama. „Besprijekorni ste. To je ono što mislim o vašoj točki. Bilo je ludo dobro, sjajno iskustvo“, istaknuo je nakon okreta u kolutu. Jednoglasnom odlukom žirija Raquel je izborila prolaz u daljnje natjecanje.

Među uspješne kandidate četvrte epizode upisao se i street workout klub Bar Strong koji dolaze iz nekoliko krajeva Srbije. Prije samog nastupa iskreno su priznali da je koreografija nastala u putu do Zagreba te su u tri sata razradili ideju. „Dečki možda ste to radili tri sata, ali ste očito to radili puno puno godina prije ovog putovanja. Ne znam koliko je svaki pojedinačno od vas radio na sebi, ali zaista moram priznati da vam nije trebalo više od tri sata dogovora jer ste izgledali spektakularno“, oduševljeno je poručila Maja, a s njom se složio i ostatak žirija.

VEZANI ĆLANCI:

Nastupom na Supertalentu samu sebe pobijedila je Kiara Cenko koja je s gledateljima podijelila priču o borbi s depresijom, a zatim oborila žiri s nogu izvedbom kultne pjesme 'I Will Always Love You'. „Mislim da si ti, po meni, definicija nebrušenog dijamanta“, istaknuo je Fabijan, a ohrabrila ju je i Martina poručivši: „Za večerašnji i svaki idući nastup u tvom životu od mene imaš da“. Ponosna i s četiri prolazna glasa Kiara se vraća u Međimurje.

Foto: Nova TV

Strah od nastupa pred velikim brojem ljudi i problemi s glasnicama nisu ga spriječili da dođe na Supertalent. Gilha Lee, umjetničkog imena Felix, došao je pobijediti svoje strahove. Da je njegov nastup bio drugačiji i poseban potvrdili su dobri komentari i prolazni glasovi žirija. „Savršen ste primjer i dokaz da su ljudsko tijelo i um savršena mašina. Nakon svega što se prošli s glasnicama, dokazali ste da se možete pokazati na dobar način. Uživao sam. Bravo“, poručio je Davor.

U četvrtoj audicijskoj epizodi bilo je i onih kandidata koji nisu uspjeli osigurati prolazne glasove za nastavak natjecanja. Među njima je Bruno Tomašić koji je u svom petom nastupu na Supertalentu pokušao gasiti svijeće umom, Petar Černov i njegova autorska pjesma 'Pidžama' te Nemanja Pejčić koji je izveo točku podrigivanja – dosad neviđenog talenta na Supertalentu.

VIDEO: Anđa Marić otkrila da je imala 19 godina mlađeg ljubavnika: 'Za njih je zrela žena sveti gral'