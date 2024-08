Martin iz 'Bibinog svijeta' slavi 50. rođendan, pogledajte kako glumac sada izgleda i gdje ćemo ga opet gledati

snimka slavnog glumca

Hrvatski skladatelj podijelio apel teško bolesnog oca koji želi kćeri ostvariti jednu posebnu želju

Naime, kći teško bolesnog čovjeka koji je poželio ostati anoniman, fan je glumca Matta Smitha, a Dragaš je svoje pratitelje pitao da mu pomognu doći do glumca. Matt Smith gledateljima je poznat po seriji 'House of Dragon' te 'Doctor Who'.