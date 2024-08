Voditeljica o aferi s poznatim trenerom: ‘Dao mi je ček koji nikad nisam unovčila, a bio je najslabiji muškarac kojeg sam upoznala'

Streaming platforme poznate su po brojnim dokumentarnim poslasticama za svoje gledatelje, a sada dolazi još jedna. Radi se o filmu "Sven" koji će se moći pogledati na Amazon Primeu sljedećeg petka. Priča je to o legendarnom treneru i dugogodišnjim izborniku nogometne reprezentacije Engleske, Šveđaninu Svenu Goranu Erikssonu (75) koji u filmu govori iznimno iskreno i otvoreno o svemu: poslu, ali i privatnom životu, ljubavnim aferama, uključujući i one s poznatom švedsko-britanskom TV-voditeljicom, bivšim modelom Ulrikom Jonsson te tajnicom Engleskog nogometnog saveza Fariom Alam. Naime, o ovom se filmu već naveliko govori zbog najave, a sada je i Ulrika progovorila o svemu. Voditeljica je dala intervju za The sun u kojem je ispričala mnoge pojedinosti o njihovu odnosu. Priču je krenula od upoznavanja.

"Prvi smo se put susreli 2002. godine, kada sam ga zamolila za autogram na zabavi koju je organizirao Alastair Campbell, spin doktor Tonyja Blaira. Odgovorio mi je na našem materinjem jeziku, švedskom, zatražio broj telefona da me može nazvati", rekla je voditeljica koja je tada imala 34 godine i nije bila u ljubavnoj vezi, a Eriksson joj je rekao kako će i on uskoro biti slobodan jer želi završiti vezu s Nancy Dell‘Olio, jer ona "iz njega izvlači svu energiju". Njih dvoje razgovarali su svaki dan poslije toga, čak i dok je on bio na odmoru s Nancy te joj govorio da je lijepa i da je želi vidjeti.

"Kada se vratio, dan nakon 54. rođendana posjetio me i spavali smo. Nije to bila neka velika, strastvena afera. Nije bilo strasti. On je imao svu tu moć i novac, a opet je bio najslabiji muškarac kojeg sam ikad upoznala", rekla je Jonsson te opisala kako je tijekom njihove kratkotrajne veze on odlučio otputovati u svoju kuću u Portugal između dvije utakmice reprezentacije. Predložio joj je da rezervira kartu na istom letu, a on će joj kasnije dati novac.

"Rekla sam da to ne dolazi u obzir. Ja plaćam za sebe. Nikad nisam uzela novac od muškarca. To je stvar principa", istaknula je i opisala kako su se našli u VIP salonu na aerodromu Heathrow i pretvarali da su se upravo sreli, a kasnije sjedili jedno do drugog u zrakoplovu i pritom se cijelo vrijeme hihotali. Proveli su noć u njegovoj kući, domaćica im je pripremila večeru, a sljedećeg jutra zajedno se uputili u zračnu luku.

"U autu je stavio neispisan ček Couttsa (privatne banke) u moj džep dok nisam gledala. Zadržala sam ga za vječnost, iako sam ga mogla u nekom trenutku popuniti i unovčiti kao naknadu za sve probleme koje mi je donio", objasnila je i dodala: "Kada su se pojavile vijesti o aferi, nije želio potvrditi što je bilo među nama. To je značilo da sam ostala sama na meti, sve do toga da su ljudi vjerovali kako sam sve izmislila da bih privukla pozornost na sebe. To me razbjesnilo".

Voditeljica je tada bila zaposlena i nije željela bespotrebnu dramu u životu zbog privlačenja pozornosti, a sada je komentirala i ono što je Sven rekao u dokumentarcu.

"On u dokumentarcu kaže da nije počinio zločin i tu je u pravu. Ali nije napravio ni dobro. Jednostavno nije mario previše za život. Mislim da on brine samo za tri stvari - svoje dvoje djece, koje obožava i nogomet", istaknula je pa dodala i prisjećanje na njegov odgovor na njezino pitanje o obitelji. Naime, tijekom izleta u Portugal pitala ga je o bivšoj supruzi Anne Christine Pettersson. Ispričao je kako je on pomaknuo dan vjenčanja zbog nogometne utakmice i da nije bila sretna. Pitala ga je je li romantičan i kako je zaprosio suprugu.

GALERIJA Omiljena serija u Hrvata uskoro se vraća s novim intrigama

"Bila sam iznenađena kada mi je rekao da je Anne zaprosila njega. To je bila potvrda da nema jedne trunke romantike u njemu. Znala sam zašto ljudi ne razumiju zašto smo nas dvoje skupa, jer bio je to čudan spoj. Isprva je to bila ta neka švedska povezanost i nogomet. O njemu smo puno pričali. No bio je fin, gospodin, i duboko u srcu on je dobar čovjek", kazala je te dodala da je, svaki put kada je dolazio k njoj donio bocu pjenušca Veuve Clicquot. Rekla je i da je on pokazao nježnost prema njoj u trenutku kada je prolazila vrlo teško razdoblje života. Kći joj je bila bolesna, prolazila operacije, a biološki otac ih je napustio.

"Kada vam netko pokaže dobrotu, to vas privuče. U filmu on kaže da ima osjećaje, ali ih ne pokazuje. Mislim da je to istina i da je to iskreno priznanje. Mi nikad nismo razmjenjivali nježne riječi, to nije bila takva priča. Viđala sam ga samo kada je uspio pobjeći od Nancy ili je bio na putu za utakmice. A ona bi mi trebala biti zahvalna što sam joj podigla cijenu. Napravila je karijeru od "odbijanja da prihvati da je prevarena", rekla je dodala je i da se ona iz cijele priče povukla kada je shvatila da bivši trener neće potvrditi da su bili zajedno. "Nisam željela biti netko poput princeze Diane gdje ih je bilo troje u vezi", zaključila je te istaknula da joj se Sven još neko vrijeme javljao te tržio da se nađu. Čak je u jednom trenutku dao njezin broj telefona svojem agentu koji ju je trebao nagovoriti da se vide nakon svjetskog nogometnog prvenstva. Ona je odbila.

"Sven je u pravu, naravno, sa svojim pogledom na život. Život je kratak i vjerujem da je on iskoristio sve što mu se ponudilo. Živio je u skladu sa svojim potrebama i željama. Sigurna sam da žali zbog nekih svojih poteza, no koje koristi od žaljenja kada ti sat otkucava. Preostaje nam samo truditi se biti što bolji", napisala je i dodala kako ništa ne zamjera nogometnom genijalcu, kako želi da on dobije najbolje od ostatka života, ali i da shvati kako je griješiti ljudski.

Inače, slavni trener početkom ove godine otkrio je da boluje od raka gušterače i da je bolest u terminalnoj fazi. Činjenica da mu je ostalo nekoliko mjeseci "do godine dana života", natjerala ga je da trajno ode u mirovinu. Dodajmo i da film koji dolazi u petak traje 107 minuta, a u njemu je govorila i Nancy.

VIDEO Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu