Marko Bošnjak nakon pobjede se javio pratiteljima na Instagramu, iznenadit će vas čiju je pjesmu pjevao

Marko Bošnjak će s pjesmom "Poison cake" predstavljati Hrvatsku na Euroviziji ovog svibnja u Baselu. Pobjedom na Dori postao je nasljednik Baby Lasagne, a uskoro ćemo saznati hoće li uspjeti ponoviti i njegov uspjeh na Euroviziji. Dan nakon pobjede dobro raspoloženi Marko javio se i na Instagramu gdje je na storyju objavio video u kojem pjeva pjesmu "Južina" s kojom se njegov kolega Luka Nižetić natjecao na Dori. Na kladionicama uoči samog finala Marko i Luka su imali jednake šanse za pobjedu.

- Prvi dojmovi su da sam izvan sebe i da sam neizmjerno zahvalan svima koji su vjerovali u mene, u ovaj tim, u ovu pjesmu, kao i žiriju koji je prepoznao da je ovo jedan eurovizijski paket. Stvarno sam danas bio u skroz drugom raspoloženju, medicinski tim je pomogao kolegici iz Nipplepeoplea i meni da budemo spremni za nastup. Moje očekivanje bilo je da dam sve od sebe i ispravim sve greške iz polufinala. Ja sam nakon tog nastupa sebi bio najjači, bio sam zadovoljan i sretan. Mislim da su to svi prepoznali. Ja svoje emocije ne mogu sakriti, takav sam kakav sam - ispričao nam je Marko Bošnjak nakon pobjede. Njegova pjesma i nastup osvojili su sinoć žiri i publiku, a hoće li išta u svom nastupu mijenjati za Euroviziju, kaže nam kako će napraviti izmjene onoliko koliko bude moguće te će unaprijediti svoj nastup. Bošnjakova glazbena priča poznata je publici od ranije.

Na Dori se prvi put natjecao 2022. godine, kada je završio na drugom mjestu, dok je Hrvatsku tada predstavljala Mia Dimšić. No, njegova ljubav prema glazbi seže još dalje – talent je pokazao već kao dijete. S 11 godina osvojio je srca regionalne publike nastupajući u popularnom TV showu Pinkove zvezdice(Pinkove zvjezdice), gdje je izveo pjesmu Što te nema i oduševio gledatelje. Osim toga otpjevao je i pjesmu 'Kao moja mati'. Ovaj mladi glazbenik porijeklom je iz Prozor-Rame u Bosni i Hercegovini, a prvi susret s pjevanjem imao je u crkvenom zboru. Upravo je tamo, kako kaže, sudbina odredila njegov životni put. "Časna sestra je skužila da ja znam pjevati i izvukla me iz zbora i rekla – Bog ti je dao dar. Počela me prijavljivati na razne festivale duhovne glazbe i ona je bila glavni krivac za moj početak bavljenja pjevanjem", prisjetio se u jednom intervju.