Markantni i seksepilni Argentinac glumac je čije vrijeme tek dolazi

“Često me prozivaju jednim od najpoznatijih sporednih likova, pa me pitaju vrijeđa li me ta titula. Naravno da ne, uzdam se u onu da u svemu što radite trebate biti najbolji, pa ako već utjelovljujem sporedne likove, želim biti najbolji u tome”, kaže argentinski glumac Marcelo Córdoba, kojeg gledamo u ulozi Julija Medine Requena u seriji “Zaljubljena u Ramóna” na Prvom programu HRT-a.

Iako je isprva odlučio studirati grafički dizajn na sveučilištu u Buenos Airesu, brzo je shvatio da to nije njegov poziv, pa je odustao i počeo raditi privremene sezonske poslove.

“Nisam mislio da ću se baviti glumom, iako mi se odmalena sviđala pomisao o tome i imao sam sreće što sam se kretao u glumačkim krugovima, pa sam počeo statirati u serijama i filmovima”, kaže 44-godišnji glumac, koji je ubrzo nakon toga dobio priliku otići u Meksiko, gdje je pohađao satove glume. Tamo ga je uočila televizijska producentica Carla Estrada, koja mu je ponudila prvu ulogu u telenoveli “Zora”, gdje je utjelovio lik Marcosa. Tijekom snimanja serije šuškalo se da se zbližio s glavnom glumicom Lucero, ali ona je to negirala i isticala da je veoma zaljubljena u supruga, pjevača Manuela Mijaresa. Ipak, ubrzo su se

rastali, a Marcelo tada nije krio da mu se Lucero sviđa kao pjevačica, glumica i žena.

“Volim biti u njezinu društvu i obožavam kad me u nekim scenama dodirne za ruku jer se sav naježim”, rekao je glumac, koji se ubrzo nakon završetka serije koja mu je otvorila vrata glumačkog svijeta prestao pojavljivati u javnosti s lijepom kolegicom.

“Karijera mi je tada krenula uzlaznom putanjom jer su uslijedile sve veće uloge. Bio sam presretan i izrazito zahvalan što sam dobio priliku baviti se ovim poslom”, priznaje Marcelo, kojeg domaća publika pamti i po ulogama u telenovelama “Strast”, “Zauvijek zaljubljeni”, “Magična privlačnost”, “Znaj da te volim” i drugima. Iako privatni život drži podalje od javnosti te ističe da je slobodan, Córdoba – kojeg žene često prozivaju jednim od najmarkantnijih i najseksepilnijih glumaca – ne krije što ga može osvojiti kod suprotnog spola.

“Ne volim žene koje odijevaju preusku odjeću i isključivo time privlače pažnju. Smisao za humor mi je najvažniji, a osim toga volim komunikativne žene i one koje vole flert jer ga i ja obožavam. Tajna uspješne veze leži u tome”, otkrio je i priznao da nema mnogo slobodnog vremena.

“Sve moram planirati unaprijed jer je teško uskladiti privatne i poslovne obaveze. Najviše žalim što vrlo rijetko mogu posjetiti obitelj u Argentini, koja mi nedostaje. Kad god pronađem vremena, to kvalitetno iskoristimo. S prijateljima ponekad odem na nogomet, kuglanje ili odemo pogledati utakmicu”, rekao je, ali i otkrio čemu duguje atletsku formu.

“Trudim se jesti zdravo jer, nemojmo se lagati, profesionalnim je glumcima dobar izgled u opisu posla. Volim vježbati, pa u teretanu odlazim četiri puta tjedno, a ponekad i više. Posebnu pozornost pridajem i frizuri, koju začešljam ujutro i više ne diram tijekom dana kako se ne bi zamastila”, kaže glumac, koji tvrdi da nije rastrošan.

“Ne volim bacati novac na skupe stvari koje nemaju tu vrijednost. Nisam ovisnik o kupovini, pa u šoping idem samo kada mi je nešto prijeko potrebno, no to ne znači da se ne volim lijepo odjenuti”, kaže zavodnik koji još uvijek ima neostvarenih želja.

“Mnogo je stvari o kojima još sanjam. Priželjkujem filmske uloge, želim sudjelovati u velikom klasiku u kazalištu ili napokon dobiti glavnu ulogu u telenoveli. Ima još mnogo posla”, zaključio je.