Meghan Markle dolazi u popularni show, gledatelji ogorčeni: 'Napravili ste tešku sprdnju'

Vijest da će Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, biti posebna gošća sutkinja u novoj sezoni MasterChef Australija odjeknula je poput bombe, no umjesto oduševljenja, izazvala je pravu buru negodovanja među vjernim obožavateljima showa, piše Daily Mail. Produkcijska kuća Channel 10 objavila je vijest na Instagramu uz fotografiju nasmiješene vojvotkinje pokraj sudaca Poh Ling Yeow, Sofije Levin i Jean-Christophea Novellija, najavljujući je kao "super posebnu" gošću koja se vraća u Australiju prvi put nakon 2018. godine. Meghan je epizodu snimila u Melbourneu, a njezina uloga bit će mentoriranje i usmjeravanje natjecatelja. Iako su neki pozdravili njezin dolazak kao "kraljevsku poslasticu", društvene mreže ubrzo su preplavili gnjevni komentari gledatelja koji smatraju da njezin angažman ruši kredibilitet jedne od najomiljenijih kulinarskih emisija na svijetu.

Reakcije su bile brze i nemilosrdne. "Kako pretvoriti svoj show u predmet sprdnje ne samo u Australiji, već i u ostatku svijeta. Eto vam kredibiliteta, otišao je niz vodu", napisao je jedan razočarani obožavatelj. Mnogi su se pridružili kritikama, ostavljajući poruke poput "Ovo me odbilo od gledanja prije nego što je sezona i počela!" i "Za mene je ovo jedno veliko 'ne'". Drugi su dovodili u pitanje njezinu kulinarsku stručnost, pitajući se zašto je baš ona dobila poziv. "Šali te li se? Pa ona nije majstorica ni u čemu, a kamoli u kuhanju", glasio je jedan od komentara, dok se drugi zajedljivo nadovezao: "Pretpostavljam da će nam pokazati kako se radi džem. Molim vas!". Neki su kritiku usmjerili i na financijski aspekt, tvrdeći da se ogroman novac troši na njezin dolazak dok se mnoge obitelji u Australiji bore za preživljavanje.

FOTO Jacques Houdek slavi 45. rođendan, evo kako se mijenjao kroz godine

Naravno, nisu svi komentari bili negativni. Manji dio publike izrazio je uzbuđenje zbog dolaska bivše glumice u popularni show. "Predivna Meghan! Prava kraljevska poslastica", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Obožavam ovo! Ona je takva ljepotica". Pojedinci su podsjetili da je Meghan i prije udaje za princa Harryja imala interes za kulinarstvo te je vodila vlastiti lifestyle blog na kojem je dijelila recepte. "Jako lijepo. Kuhanje i prezentacija bili su njezin interes i prije Harryja, imala je blog. Njezina su jela bila divna", stao je netko u njezinu obranu. Ipak, čini se da su pozitivni komentari ostali u sjeni lavine kritika koje su zasule službene profile MasterChefa, stvarajući dojam da je publika duboko podijeljena, ako ne i većinski protiv njezinog sudjelovanja.

Njezin televizijski angažman odvija se u sklopu australske turneje na koju je stigla sa suprugom, princom Harryjem, a koja nije službenog kraljevskog karaktera. Dok je Meghan snimala u kulinarskom studiju, princ Harry je obavljao vlastite dužnosti, uključujući posjet humanitarnoj organizaciji Movember koja se bavi mentalnim zdravljem muškaraca i sastanak s veteranima u Australskom ratnom memorijalnom centru u Canberri. Njihov posjet Australiji, koji uključuje i plaćene govore te dobrotvorne aktivnosti, već je ranije izazvao kritike da par koristi putovanje kako bi unovčio svoje titule i ojačao osobni brend.

Ovaj televizijski potez strateški se poklapa s Meghaninim širenjem poslovnog carstva. Poziv za sudjelovanje u MasterChefu stigao je upravo u vrijeme dok vojvotkinja planira lansirati svoj lifestyle brend "As Ever" na australsko tržište. Njezina nedavna prijava zaštitnih znakova za širok spektar proizvoda, od kozmetike i hrane do prostirki za hranjenje kućnih ljubimaca, samo potvrđuje te ambicije. Uz to, nedavno je objavljeno da je Meghan, sada 44-godišnjakinja, uložila u modnu platformu OneOff. Riječ je o web stranici koja pomoću umjetne inteligencije omogućuje korisnicima da kupuju odjeću koju nose poznate osobe, pri čemu Meghan dobiva proviziju od prodaje putem partnerskih linkova. Ovaj potez nadovezuje se na njezinu poznatu moć utjecaja u modnom svijetu, gdje odjevni predmeti koje nosi u javnosti redovito bivaju rasprodani u rekordnom roku.

Sama Meghan ne vidi sebe kao influencericu, već kao poduzetnicu. "Vidim sebe kao poduzetnicu i osnivačicu, a ako brend na kraju postane utjecajan, to je sjajno", izjavila je jednom prilikom za magazin People. Njezina agencija WME, koja stoji iza suradnje s platformom OneOff, navodi da je vojvotkinja "uzbuđena" što će stvoriti interaktivno iskustvo ormara za potrošače i istovremeno pomoći dizajnerima da dobiju zasluženo priznanje. No, kritičari smatraju da je upravo ta spoj kraljevskog statusa i komercijalnih interesa ono što izaziva odbojnost kod dijela javnosti, koja smatra da se nekadašnja pripadnica kraljevske obitelji bavi isključivo samopromocijom. Zanimljivo je da Meghan nije prva članica kraljevske obitelji u MasterChef kuhinji. Prije osam godina, 2018. godine, u showu su se pojavili i kralj Charles, tada princ, i kraljica Camilla. Natjecatelji su tada za njih pripremali kanapee s lokalnim sastojcima, uključujući tartar od valabija i zelene mrave, što je Charlesa posebno iznenadilo. No, njihov je posjet bio dio službene kraljevske turneje i primljen je s daleko manje kontroverzi, što samo dodatno naglašava koliko se percepcija javnosti o ulozi i ponašanju članova kraljevske obitelji promijenila.