Spektakl u areni

Marino Vrgoč nastupit će pred 20.000 ljudi

Foto: promo
1/4
VL
Autor
promo
15.09.2025.
u 14:56

Desetogodišnji pobjednik Voice Kidsa najavio rođendanski dar svojoj domovini – pjesmu pred prepunom Arenom Zagreb!

Tek što je ugasio deset svjećica na torti, Marino Vrgoč već sprema svoj najveći životni nastup – pred više od 20.000 ljudi u Areni Zagreb. Dječak koji je osvojio Hrvatsku pobjedom na prvom Voice Kidsu sada svoj dar – pjesmu – posvećuje domovini.

„Ne mogu dočekati da svojoj Hrvatskoj zapjevam pred tisućama ljudi u Areni“, poručuje Marino, kojemu će ovo biti ostvarenje sna i rođendanski dar koji će dugo pamtiti i on, ali i publika.

„Tu su moji didovi davno sidro bacili, mene vezali…“ – riječi koje izgovara i pjeva dječji glas, a koje nose snagu prošlih generacija i ljubav prema zemlji u kojoj je rođen.

Domoljubni spektakl u Areni Zagreb

U subotu, 11. listopada, Arena Zagreb postaje središte domoljubne glazbe i zajedništva. Veliki koncert “Domu mom” okupit će više od 140 izvođača, 25 glazbenih imena i 40 pjesama koje slave Hrvatsku, njezinu prošlost, sadašnjost i budućnost.

Uz Marina, na pozornici će stati i: Mate Bulić, Miroslav Škoro, Jacques Houdek, Tiho Orlić, Pero Galić, Klapa HRM “Sveti Juraj”, Klapa Cambi, Zaprešić Boys, Gazde, Stjepan Jeršek Štef, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Mirko Švenda Žiga, Bruno Krajcar, Dino Petrić, Jure Brkljača, Frano Pehar, Josip Ivančić, Pava, Nika Pastuović, Klapa Cesarice, SKUD “Ivan Goran Kovačić” i Etno skupina Čuvarice.

Publiku očekuje raskošna produkcija, dojmljiva rasvjeta, koreografije i orkestar pod ravnanjem Gorana Kovačića, dok će program voditi omiljeni Robert Kurbaša.

Glas srca i budućnosti

Direktorica i glavna producentica Ksenija Abramović naglašava važnost koncerta:
 „Domoljublje nije samo osjećaj – ono je način života. Uči se, odgaja i prenosi iz generacije u generaciju. Koncert ‘Domu mom’ rodio se iz te svijesti – kao most između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Hrvatske. Naš repertoar je glazbeni zagrljaj domovini – njezinoj povijesti, sadašnjosti i nadi u bolje sutra.“

Ulaznice su dostupne na Eventim.hr, Eventim prodajnim mjestima te u Laudato galerijama.
Dođite i budite dio nezaboravne večeri ponosa, pjesme i zajedništva – večeri u kojoj će i dječji glas postati dar cijeloj Hrvatskoj!

