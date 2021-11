Marinko Rokvić tajio je pravu tešku dijagnozu: Umro je na rukama supruge Zagrepčanke

Nakon što je javnost iznenadila i rastužila vijest da je preminuo pjevač Marinko Rokvić, otkriveno je od čega je stvarno bolovao. Naime, Marinko nije htio priznati obožavateljima da ima rak gušterače, pišu srpski mediji.

Rokvić se za vrijeme liječenja zarazio koronavirusom, a nakon toga je i bakteriju koje se nikako nije mogao riješiti. Nakon toga mu se i dodatno pogoršalo zdravstveno stanje jer je karcinom metastazirao.

"Supruga Slavica uz njega je bila do samog kraja. Njegovala je Marinka u njihovom obiteljskom domu na Košutnjaku, gdje je on i umro u subotu. Nije htio da ga vode u bolnicu. Svjestan da je teško obolio i da mu se bliži kraj, izrazio je želju da umre kod kuće, što su njegovi najbliži ispoštovali. Slavica je, navodi naš izvor, sa suprugom bila neprestano sve dok nije izdahnuo, a s obzirom na to da je ona po struci zdravstveni radnik, Marinko je imao najbolju njegu u najtežim trenucima" kazao je za Kurir izvor blizak obitelji.

Pjevač je preminuo u Beogradu. Imao je 67 godina, pišu srpski mediji.

U javnosti su se nedavno pojavile informacije da je Rokvić u bolnici, te da mu je zdravstveno stanje kritično.

Njegov sin Nikola, koji je isto poznati glazbenik prije nekoliko tjedana kazao je kako Marinko nije dobro, iako je vjerovao da će se oporaviti.

Rokvić je ranije prebolio koronu.

- Ja sam prebolio koronu, dobro sam prošao, nisam imao teške simptome. Međutim kasnije mi se pojavila neka bakterija koja mi je napala organizam. Nikako da prođe, mjesecima se borim - kazao je pjevač nakon što je prebolio koronu.

Marinko je široj javnosti bio poznat po hitu 'Skitnica' iz 2003. godine, ali i brojnim drugim pjesmama kojima je uveseljavao obožavatelje na svojim koncertima.