Marina zbog loših odnosa u plavom timu ne može zaustaviti suze

Još jedan član crvenog tima odlazi u duel, no koji, to ćemo tek saznati večeras za vrijeme plemenskog vijeća. Nakon natjecanja na poligonu Antonia, Filip i Anđela komentiraju Denisovu ispriku koju je članovima tima uputio zbog nedavnog burnog ispada. „On se ispričava, a govori da stoji iza svega. Što se onda ispričava?“, pita se Filip.

Denis je objasnio da se ispričao za to što je sve kazao pred svima, a ne nasamo, a Filip i dalje smatra da je dobro to što su plavi eliminirali Amera. „Otkad je Amer otišao, mi nemamo ni jedan poraz. To je bila dobra odluka za cijeli tim“, smatra Filip. Marko je primijetio da je plavi tim cijelo vrijeme u dobrom raspoloženju, pjevaju, podržavaju se, a crveno pleme mora još jednog svog člana poslati u duel.

No za Marka to neće biti teška srca. „Neću taktizirati u odabiru Lukinog protivnika. Gledam tu osobu koja me jako povrijedila, pričala mi iza leđa, skrivala hranu od mene“, kaže Marko. Iako se Marku tako ne čini, i u plavom plemenu postoje nemiri. Anđela, Filip i Antonia, ali ni Nora nisu zaboravili Denisu kako se ponio prema njima nakon što je Amer izglasan za duel. „Od desetero ljudi koji su tu, ostat ću prijateljica s njih troje – Anđelom, Antonijom i Filipom. Od ostalih mislim da neću ostati u kontaktu s njima, ne odgovara mi njihova energija“, kaže Nora, a zbog loših odnosa u plemenu, Marina je zaplakala. Što točno u odnosima u plemenu muči Marinu, a tko će ispasti iz Survivora, doznat ćemo u novoj epizodi večeras na Novoj TV.