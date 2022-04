Marijana Mikulić: Svaki put pomislim tko zna hoće biti još tu kada opet dođem, jer njeno zdravlje više nije najbolje

Glumica Marijana Mikulić korist svaku priliku za posjet svojoj obitelji u Hercegovini gdje je sa suprugom i sinovima provela i ovaj Uskrs. Podijelila je na svom Instagramu fotografiju koja je mnoge raznježila, a na toj slici je njezina 88-godišnja baka Šima s Marijaninim sinovima Ivanom, Andrijom i Jakovom.

- Babuška Šima, 88 godina. Svaki put pomislim tko zna hoće biti još tu kada opet dođem, jer moji dolasci su se prorijedili, njeno zdravlje nije više najbolje.. Jedino njen duh je još mlad i vedar, i on ju nosi. Kaže - nemoj odmah pravit kavu, znam čim popiješ da odeš. Ajmo prvo malo porazgovorit. Ja pokušavam skinuti koje kilo a ona mi kaže - ćusta si, točno si se popravila. Kažem jesam baba, fala ti. Ako se netko nekad pitao na koga sam "što na umu to na drumu" - to je moja baba Šima. Moja Zgerila i moja baba - napisala je glumica na Instagramu. U komentarima su joj pratitelji napisali kako ih je raznježila ova fotografija i poručili su glumici neka uživa u bakinom društvu kad god može jer mnogi od njih više nemaju tu priliku. Marijana je i prije dvije godine objavila fotografiju s bakom Šimom i praunucima.

- Moja baba Šima s mojom djecom, troje od dvadeset četvero praunuka. Da da, od 24! Baba Šima je rodila 12 djece, od kojih je dobila 29 unuka, 24 praunuka, a ima i jedno prapraunuče. Po njoj se trebala zvat moja ćer, da sam je imala. Ali eto, htjelo je bit tako da su svi muški. Al baba je, kao i ja, sritna, neka nama naši muški - napisala je tada.

