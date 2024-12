Marijana Mikulić: 'Koliko ružnih poruka na moju zadnju objavu. Koliko ljudi punih bijesa, gorčine, mržnje'

NA HRT-U

The Voice Kids: Emotivne izvedbe i veliki talenti obilježili premijernu emisiju

Prva emisija The Voice Kids Hrvatska donijela je dirljive izvedbe mladih talenata koji su oduševili mentore i publiku. Djeca iz cijele Hrvatske predstavila su se pjesmama poput "Hallelujah" i "You Raise Me Up". Emisiju su zaključile blagdanske pjesme u izvedbi Simfonijskog orkestra i Dječjeg zbora HRT-a, a nova epizoda na rasporedu je 1. siječnja.