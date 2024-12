Miroslav Škoro zaplakao u prepunoj Areni! Zbog ovoga nije mogao zaustaviti suze

Zagreb je sinoć svjedočio nezaboravnoj večeri glazbenog izričaja, emocija i zajedništva, kakvu samo Miroslav Škoro zna pružiti svojoj mnogobrojnoj publici. Na potpuno rasprodanom koncertu u zagrebačkoj Areni, Škoro je još jednom potvrdio zašto ga mnogi smatraju jednim od najvažnijih kantautora ovih prostora i zaštitnim znakom hrvatskog glazbenog domoljublja. Njegovi svepoznati stihovi spojili su po tri generacije u jedan veliki zbor, dok je scenski spektakl na ovom koncertu bio istinsko svjedočanstvo njegove raskošne karijere koja traje više od četiri desetljeća.

“Ovo je večeras vaša kuća i naša Arena. Važno mi je da ste zdravi, veseli i da su vam čaše uvijek pune. Ja sam jedan od onih koji bi vam dao sve, a ne traži ništa”, započeo je domoljubni superstar na početku koncerta idržao publiku u razigranom i raspjevanom zanosu. Njegovi hitovi koje je, otkriva, davno pisao u ljetnoj kuhinji u svojoj rodnoj kući u Višnjevcu publika je zdušno prihvatila pa su zagrebačkom Arenom odjekivale pjesme koje narod voli već desetljećima poput “Sve poštivam, svoje uživam”, “Zadnja želja”, “Milo moje”, “Tamo gdje je dom”, “Moja Juliška”, “Sude mi”, “Ne dirajte mi ravnicu” i mnoge druge...Najpoznatiji slavonski bećar predstavio je presjek svoje duge glazbene karijere s više od 40 pjesama, a kroz šalu je provjerio koliko je Slavonaca stiglo u najveću hrvatsku dvoranu. “Očito su doma”, dobacio je kroz smijeh uz gromoglasno odobravanje publike. Na pozornicu je doveo i goste; grupu Vigor, Vedrana Mlikotu, Zaprešić Boyse, dječaka božanskog glasa Ajdina Osmanovića, Miju Dimšić i “kraljeve zabave”, popularni bend Barabe.Kad su Škoro i frontmen Baraba, Jerko Fabić, poput dva prava slavonska bećara zapjevali zajednički duet “Zlatne strune” Arenom se prolomio takav pljesak da su neki pomislili kako nas je opet zadesio potres. “Nastup u prepunoj Areni za nas izvođače veće je uzbuđenje od! Vidjelo se da smo uživali u sinergiji s publikom i hvala našem prijatelju Škori što je prepoznao našu neukrotivu energiju. Sad znate zašto nas zovu 'kraljevima zabave’”, istaknule su Barabe po silasku s pozornice ispraćeni gromoglasnim aplauzom.

“Bila je čast i privilegija nastupiti večeras s našim prijateljem Mirom. Ovo je još jedan dokaz kako je on upisan u povijest hrvatske glazbe. Poseban je osjećaj kad cijela Arena pjeva našu pjesmu; to nam je savršen pokazatelj da ljudi vole ono što radimo”, dodao je pjevač grupe Vigor Mario Roth. Najemotivniji trenutak večeri u Areni dogodio se tijekom izvedbe pjesme “Ne dirajte mi ravnicu” kada je razdragana publika postala Škorin prateći vokal, a on nije mogao suspregnuti suze vidno dirnut obožavanjem te velike mase ljudi koja ga svih ovih godina nije napustila, a niti zaboravila usprkos njegovim “izletima” u neke druge vode.



"Naziv koncerta 'Sve poštivam, svoje uživam' savršeno opisuje vrijeme u kojem živimo – trebamo poštivati sve, ali ne smijemo zaboraviti tko smo, gdje su nam korijeni i koliko trebamo voljeti i čuvati našu tradiciju jer samo tako možemo osigurati budućnost za nas i za našu djecu, dirljivo je komentirao Škoro ovu večer, pun dojmova, po silasku s bine te nam otkrio kako će snimka ovog koncerta biti emitirana u novogodišnjem programu Hrvatske radiotelevizije za sve one koji su propustili ovo glazbeno slavlje.



Uz humor, iskrenu emociju i toplinu, koncert je pokazatelj Škorine sposobnosti da stvori intimnu atmosferu i u prostranim dvoranama. A ovo je bio tek početak njegove buduće velike dvoranske turneje. Pjesme slavonskog estradnog idola ponovno su se potvrdile kao dio hrvatskog kolektivnog glazbenog identiteta. Ovaj događaj, o kojem će se dugo pričati, zaključio je godinu velikih koncerata ovih prostora.

