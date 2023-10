Marija Šerifović: 'Hrvate žuljaju koncerti narodnjaka, da je pop muzika ne bi bio problem'

Reakcije o koncertima srpske folk zvijezde Aleksandre Prijović (28) u Zagrebu već se danima ne stišavaju, a nakon brojnih domaćih poznatih lica o njima se odlučila oglasiti i srpska pjevačica Marija Šerifović.

Naime, Marija je komentirala snažne reakcije u Hrvatskoj na činjenicu da je Prijović rasprodala četiri zagrebačke Arene, a u prodaju pustila i petu. Šerifović smatra da je stvar u tome što se radi o turbofolk koncertu te da reakcije ne bi bile tako snažne da je u pitanju pop izvođač iz Srbije.

- Moj komentar na to bi bio da mislim da bi svatko trebao nastupati u svakoj zemlji bez ikakvih problema. Ako naš rad to ne spoji, ne znam tko će to spojiti. Imamo za primjer moju pjesmu, koja je prva u trendingu u Hrvatskoj, prvi dan u prvih par sati. E sad, ono s čim naši susjedi imaju problem je što su to narodni izvođači. Da se dogodi estradnom pop izvođaču, vjerojatno ne bi bio problem, ali narodna ih malo žulja. Ono što mogu reći, Aleksandra je to svojim radom zaslužila i narod to želi slušati, a protiv naroda se ne može. Dakle možemo puhati u rog mi ili bilo tko, ne može se ići protiv volje naroda - rekla je Šerifović za Mondo te dodala da ona u Zagrebu nikad nije naišla na sličan problem i da smatra da je to pitanje različitih glazbenih pravaca nje i Prijović.

Dodajmo da se Marija u svojoj izjavi referirala na pjesmu 'Pola sunca' koju je snimila s Matijom Cvekom i objavila prije četiri dana, u petak, a do danas pjesma ima više od milijun i 600 tisuća klikova.

Podsjetimo, Prijović je nakon rasprodane četiri zagrebačke Arene, u utorak najavila i svoj peti nastup ovoj dvorani. Prijović će tako u Zagrebu nastupati uzastopno od 1. do 4. prosinca te 6. prosinca i pjevati za oko 90.000 ljudi. Glazbenica je u sklopu svoje turneje 'Od istoka do zapada' već održala tri koncerta u beogradskoj Štark Areni, a planira i nastupe u Sarajevu, Tuzli i Nišu.

- Peta Arena, peta večer ljubavi i pet puta hvala! Ponosna sam i od srca zahvalna na količini ljubavi i podrške koju mi dajete. Ne znam što da vam drugo kažem - osim da vas volim i jedva čekam da uživamo i stvorimo uspomene koje ćemo čuvati i pamtiti zauvijek. Vjerujte mi da će svaku večer u Zagrebu biti posebno – poručila je Prijović obožavateljima putem Extra FM-a gostujući u Zagrebu nakon što je potvrdila datum pete Arene.

- Bio mi je san napuniti Arenu, prijašnjih sam godina maštala o tome, a sada su se moji snovi ostvarili – hvala vam! Na moju veliku sreću, radost i najveće zadovoljstvo otvaramo i treću zagrebačku Arenu - vidimo se i 3. prosinca na Extra koncertu godine. Jedva čekam, u Zagrebu će biti ludilo, potrudit ću se da to bude nezaboravno druženje, dat ću sve od sebe, bit će i gostiju, ali to neka ostane iznenađenje. Turneja od ‘Istoka do Zapada’ je krenula i to najljepše što je mogla - poručila je Aleksandra prije tjedan dana kada je najavila treći koncert u Areni Zagreb.

Podsjetimo, Prijović je rođena u Somboru, a odrasla je u Hrvatskoj, u Belom Manastiru. U žarište javnosti došla je kada je objavljeno da je u vezi s posinkom Lepe Brene Filipom Živojinovićem. Par se vjenčao 2018. godine, a godinu poslije dobili su sina Aleksandra.

