Mamićeva snaha o financijama: 'Uvijek mi komentiraju torbicu u kontekstu muškarca s kojim sam u vezi'

Tia Mamić, supruga Marija Mamića i pokćerka Ljube Jurčića, priznala je kako su ona i suprug stalno u žurbi oko djece i posla te da pandemija korona virusa nije loše utjecala na njihov brak.

Tia je s dugogodišnjom prijateljicom i vizažisticom Ladom Mitrašinović osmislila proizvod Glow&Go, puder losion za tijelo koji naglašava ljepotu kože laganim prikrivanjem sitnih nepravilnosti i ostaje na koži bez mrljanja i brisanja kroz cijeli dan.

"Odgojena sam tako da budem samostalna. Drukčije ne znam, a imati muškarca ovakvog ili onakvog imovinskog stanja nikada nije bilo nešto što mi je činilo razliku. Financijska neovisnost u našem društvu izaziva podsmijeh, jer što ti imaš biti neovisna ako ti muž ima novca", rekla je Tia za Story.

Otkako je stupila pod svjetlo javnosti naslušala se svakakvih komentara na svoj račun.

"Uvijek se komentirala torbica koju nosim, cipele koje imam, a sve se to dovodilo u kontekst muškarca s kojim sam u vezi. Nikada nisam doživjela da me pitaju kojim se to poslom bavim da si mogu sve to priuštiti jer, naravno, bez muškarca koji bi mi to kupio, sama si nikada ne bih mogla takvo nešto kupiti", kazala je Tia.

Također, napominje i kako je žalosno što živimo u društvu koje se hrani tuđom nesrećom.

"Smeta mi što smo i Mario i ja već morali razgovarati s djecom o zločestim ljudima koji pišu neistine i što smo im zapravo već toliko rano morali objašnjavati ružnu stranu života koju nisam htjela da znaju, barem ne još", požalila se.