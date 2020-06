Ella pokazala kako joj tijelo izgleda nakon trudnoće, zamolila pratitelje za pomoć

Blogerica Ella Dvornik-Pearce ima problema s viškom kilograma nakon druge trudnoće. Iako Ella uvijek izgleda mršavo na fotografijama, objavila je video na kojem se vidi da joj još uvijek nije splasnuo trudnički trbuščić.

Na Instagramu je otkrila da je početkom tjedna krenula u teretanu, a u pomoć je pozvala svoje pratitelje. Naime, Dvornik je pokrenula izazov koji bi trebao trajati 60 dana, a pratitelji koji isto žele vježbati trebali bi ju dodatno motivirati.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella je nekoliko tjedana nakon rođenja drugog djeteta odlučila postiti 36 sati kako bi pročistila organizam od prejedanja. “Sinoć sam krenula s 36-satnim fastingom. Mislite da ću izdržati do sutra do 13 da ne pojedem ništa?” započela je Dvornik objavu i nastavila “Charles mi stalno namjerno priča o sendvičima, ali iskreno, začudo… uopće me ne mami. Inače kad mi netko zabrani nešto, ja to odmah moram, ali izgleda da sam odrasla pa ni to više ne funkcionira. Uglavnom, čistim se! Jedino što sam pojela danas su waya probiotik i kava! ” i dok su je neki obožavatelji podržali mnogi su joj pisali da pretjeruje te da je tek rodila i ne treba odmah biti na strogoj dijeti.